Liga: défaite sur tapis vert du Real Madrid contre Getafe?

Ce mercredi, Getafe a porté plainte auprès de la Commission des compétitions de la Fédération espagnole contre le Real Madrid, en raison d’une équipe alignée qui ne serait pas conforme aux règlements en vigueur lors de la dernière confrontation entre les deux équipes en Liga. Les Merengues, qui avaient remporté le match (1-0), pourraient finalement le perdre sur tapis vert.

Samedi dernier, le Real Madrid a battu Getafe (1-0) lors de la 34e journée de la Liga Une victoire qui a permis aux Merengues de récupérer leur place de dauphin du FC Barcelone. Toutefois, ce succès pourrait être remis en question. En effet, ce mercredi, Getafe a annoncé à plusieurs médias locaux avoir déposé un recours auprès de la Commission des compétitions de la fédération espagnole pour un changement non-règlementaire des Madrilènes.

« Nous avons raison, il y a un onze non-règlementaire et s’ils ne nous donnent pas raison, alors nous ferons appel« , explique le président de Getafe Ángel Torres. D’après le journal madrilène Marca, Getafe a déposé cette plainte, même si le délai pour le dépôt des recours expirait officiellement ce mardi à 14h. Mais le fait que lundi ait été un jour férié à Madrid (San Isidro) ait permis à l’équipe de soumettre sa plainte.

La plainte déposée par Getafe se concentre sur les infractions commises lors du remplacement de Camavinga par Álvaro Odriozola. Initialement, Ancelotti avait désigné Marco Asensio comme le joueur sortant, mais Odriozola est entré sur le terrain avant qu’Asensio ne l’ait quitté, constituant ainsi une première violation des règles qui stipulent que le remplaçant ne peut pas entrer avant que le joueur sortant ne quitte le terrain.

Les conséquences si la plainte est validée

De plus, alors qu’Asensio s’apprêtait à franchir la ligne de touche, le remplacement a été modifié car Camavinga s’était blessé au genou. Ancelotti a alors décidé de remplacer le Français à la place de l’Espagnol, sauf que les deux joueurs étaient toujours sur le terrain. Une situation qui implique qu’il y avait temporairement douze joueurs madrilènes sur le terrain pendant quelques secondes, lorsque le ballon n’était pas en jeu. Il faut noter que les points précis abordés dans la plainte de Getafe restent à déterminer.

Si le Comité de Compétition accepte la plainte de Getafe et lui donne raison, le Real Madrid perdrait le match sur tapis vert (0-3). Un résultat qui pourrait coûter la deuxième place au club de Bernabéu et qui va totalement relancer la course au maintien. En effet, actuellement, Getafe se trouve à la première position parmi les trois équipes relégables, avec un total de 34 points. Une victoire à Bernabéu permettrait aux Azulones d’atteindre 37 points, dépassant ainsi Valladolid et Cadix qui ont chacun 35 points, ainsi qu’Almería avec 36 points et de se rapprocher du maintien.

Il existe cependant une possibilité que la plainte ne soit pas prise en compte par le comité de la fédération, car le délai pour le dépôt des recours a expiré le mardi à 14h, malgré le jour férié dans la communauté autonome de Madrid. Affaire à suivre.

