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Liga : Barcelone bat l’Athletic Club 2-0 et enchaîne

Le FC Barcelone a battu l’Athletic Club 2-0 jeudi 27 août au Spotify Camp Nou et a signé son deuxième succès en deux matches de Liga. Les Catalans ont fait la différence grâce à Raphinha puis Fermín López dans une rencontre jouée après le déplacement victorieux à Elche, bien qu’elle corresponde à la première journée reportée du calendrier.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Liga : Barcelone bat l’Athletic Club 2-0 et enchaîne
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Raphinha a ouvert le score à la 37e minute sur une passe de Pedri, au terme d’une première période largement maîtrisée par Barcelone. Le club catalan a ensuite continué à pousser sans parvenir immédiatement à creuser l’écart malgré plusieurs situations franches.

L’Athletic est resté en vie grâce aux arrêts d’Unai Simón, tandis qu’Oihan Sancet a trouvé le poteau en seconde période sur l’une des meilleures occasions basques. Rodri a aussi effectué ses débuts sous le maillot barcelonais en entrant après la pause.

Fermín López a finalement doublé la mise à la 82e minute après un centre de Karim Adeyemi mal négocié par la défense adverse. Avec ce nouveau succès, le Barça compte six points après deux matches de championnat, alors que l’Athletic n’en a toujours aucun.

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