Football : l’UEFA suspend pour cette saison sa menace de boycott des compétitions FIFA

L’UEFA a annoncé jeudi 27 août suspendre, à titre provisoire et pour la saison à venir, le retrait des équipes européennes des compétitions de la FIFA après avoir obtenu des garanties écrites sur l’abandon du projet FIFA Forward Enterprise.

Selon l’UEFA, la FIFA lui a confirmé par écrit que ce projet avait été retiré de manière irrévocable et permanente et qu’il ne réapparaîtrait pas sous une autre forme. La suspension concerne notamment la Coupe du monde féminine U20, la Coupe du monde U17 et la Coupe du monde féminine U17.

Le 30 juillet, la confédération européenne avait menacé de retirer ses sélections tant que ce projet de cession d’intérêts sur des compétitions FIFA à des investisseurs privés resterait actif. Dans une déclaration du 31 juillet, Gianni Infantino avait ensuite affirmé que la proposition ne se poursuivrait pas.

L’UEFA affirme toutefois que la crise de gouvernance à la FIFA n’est pas réglée et dit vouloir poursuivre des voies institutionnelles, politiques et juridiques pour obtenir des réformes. Elle présente donc sa décision comme une suspension provisoire, et non comme un règlement définitif du conflit.

La confédération européenne ajoute que sa position restera sous révision constante et pourra être reconsidérée immédiatement si les circonstances l’exigent.