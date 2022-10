Liga: avant le clasico, Valence accroché par Elche, Cavani voit double

Malgré un doublé d’Edinson Cavani, Valence a essuyé une défaite à domicile contre Elche (2-2) ce samedi, à l’occasion de la neuvième journée de Liga.

En attendant le clasico entre le Barça et le Real Madrid prévu dimanche au Santiago Bernabeu, un duel au sommet entre le premier et son dauphin avec comme enjeu le fauteuil de leader, la neuvième journée de Liga se poursuivait ce samedi au Mestalla entre Valence et Elche. Un duel entre le 7è au classement et la lanterne rouge du championnat. Et la rencontre a accouché d’un nul de 2 buts partout.

Annoncé favori avant le coup d’envoi, Valence s’est fait surprendre en début de partie par Pere Milla qui ouvre le score sur penalty avant la demi-heure (0-1, 29e). Mais rapidement, les locaux vont réagir par l’intermédiaire d’Edinson Cavani. L’ancien attaquant du PSG et de Manchester United a d’abord égalisé pour son équipe sur un penalty parfaitement transformé (1-1, 41e) avant de s’offrir un doublé dans le temps additionnel de la première période (2-1, 45+7e). Une belle réaction des « Ché » qui rentrent au vestiaire avec ce précieux avantage.

En seconde période, les hommes de Gennaro Gattuso vont tenter de s’envoler au score…en vain. Les multiples descentes des coéquipiers de Cavani dans le camp adverse ne donneront aucun résultat positif. Au contraire, c’est Elche qui va inscrire son deuxième but de la partie, toujours grâce à Milla. L’ailier espagnol à la suite d’une action collective arracha l’égalisation pour les siens à l’heure de jeu (2-2, 65è). Le match se termine donc sur ce score parité. Un résultat qui n’arrange aucun des deux équipes. Valence reste septième. Elche est toujours dernier.

A noter que quatre matchs sont au programme ce samedi, dans le cadre de cette neuvième journée de Liga. Outre l’affiche Valence-Elche (2-2), Cadix et Girona s’affrontaient à Montilivi. Un match qui a accouché d’un nul de un but partout. Les autres rencontres de cette soirée, Majorque-Séville a débuté, tandis que le choc entre l’Atletico Madrid et l’Athletic Bilbao est prévu à 20 heures (GMT+1).