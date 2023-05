Liga: André Ayew réagit au sacre de Xavi et du Barça

-Publicité-

Le capitaine de la sélection ghanéenne, Andre Ayew, a félicité son ancien entraîneur Xavi d’avoir guidé Barcelone pour remporter le titre de la Liga.

Le FC Barcelone a décroché son 27ème titre de champion d’Espagne après sa victoire face à l’Espanyol (4-2) ce weekend. Impressionnant cette saison, au moins en championnat, les Blaugranas ont pris un écart de 14 points sur leur dauphin, Real Madrid. Un titre mérité des Culés qui ont célébré leur sacre à travers toute la Catalogne.

André Ayew, qui a joué et remporté de nombreux trophées sous Xavi lors de son passage à Al Sadd, a adressé ses félicitations à l’ancien milieu de terrain espagnol. Dans un post sur son histoire Instagram, le capitaine des Black Star a écrit: « Félicitations patron Xavi. Champion un jour, champion toujours. Tu le mérite.«

Pendant ce temps, Xavi pense que Barcelone est sur la bonne voie avec ce nouveau titre, le premier en trois ans. « C’est un sentiment magnifique, un sentiment de travail bien fait. C’est important pour donner une certaine stabilité au projet du club. Le titre de champion montre que les choses ont été faites dans le bon sens et que nous devons rester sur cette voie », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas la ligue de Xavi, c’est la ligue du Barça, d’une équipe qui grandit, qui commence une nouvelle ère et les joueurs ont été vitaux, je suis juste là pour les guider (….) Et aussi grâce au travail du président et du club, qui ont fait un gros effort, et Mateu et Jordi, qui ont aussi fait un super boulot. » Le technicien espagnol visera désormais à bien faire avec le Barça en Europe la saison prochaine après leur sortie décevante de la phase de groupes de l’UEFA Champions League cette saison.

