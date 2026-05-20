Licenciements à la SRTB : « C’est déplorable », le gouvernement se désolidarise de la décision

Le dossier des 169 licenciements annoncés à la SRTB s’est invité ce mercredi 20 mai 2026 à la conférence de presse du gouvernement béninois. Face aux interrogations des médias, le porte-parole de la présidence, Wilfried Léandre Houngbédji, a pris ses distances avec cette décision tout en regrettant la manière dont l’information aurait été portée à la connaissance des travailleurs concernés.

Le gouvernement béninois ne veut pas être associé au projet de licenciement de 169 agents annoncé au sein de la SRTB. Interrogé ce mercredi 20 mai 2026 à Cotonou, le porte-parole de la présidence, Wilfried Léandre Houngbédji, a affirmé que cette décision relève exclusivement des organes dirigeants de l’entreprise publique.

« Ce n’est pas une décision du gouvernement », a-t-il insisté devant les professionnels des médias. Le Secrétaire général adjoint du gouvernement a rappelé que la SRTB dispose d’une autonomie de gestion à travers ses propres instances administratives. Selon lui, les décisions liées au fonctionnement interne de la société doivent être assumées et expliquées par ses responsables.

Même s’il refuse d’impliquer directement l’exécutif dans cette affaire, Wilfried Léandre Houngbédji a néanmoins exprimé un malaise sur la façon dont les travailleurs auraient découvert la mesure. « Humainement, je pense que c’est déplorable », a déclaré l’ancien journaliste. Pour le porte-parole, une telle décision aurait nécessité davantage d’échanges et de communication avec les agents concernés afin d’éviter l’effet de surprise et les tensions actuellement observées au sein de l’entreprise. Sans remettre en cause le droit d’une société à procéder à des restructurations, il a toutefois souligné l’importance du respect des obligations sociales et des droits des travailleurs.

Depuis plusieurs jours, le projet de licenciement provoque une forte agitation au sein de la SRTB et dans le paysage médiatique béninois. Le SYNTRAP-Bénin a dénoncé une mesure aux conséquences sociales importantes pour les employés visés, mais également pour le fonctionnement du service public de l’audiovisuel. Dans une note rendue publique, le syndicat parle d’une décision « grave et suicidaire » et affirme avoir saisi les autorités compétentes pour attirer leur attention sur la situation.

À ce stade, la direction générale de la SRTB n’a pas encore communiqué publiquement sur les critères retenus dans le cadre de cette procédure ni sur les mesures d’accompagnement prévues pour les travailleurs concernés.