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Coopération bénino‑nigériane: une moto volée à Cotonou retrouvée à Badagri, 4 suspects arrêtés

Une opération conjointe des forces de sécurité béninoises et nigérianes a permis de retrouver une moto volée à Cotonou et d’interpeller quatre suspects à Badagri, dans l’État de Lagos.

Edouard Djogbénou
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Société
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Coopération bénino‑nigériane: une moto volée à Cotonou retrouvée à Badagri, 4 suspects arrêtés
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L’intervention s’est déroulée le dimanche 17 mai 2026, confirmant l’efficacité de la coopération transfrontalière en matière de lutte contre la criminalité.

La moto, une Haojue 115 neuve immatriculée 2EM 7116 RB, avait été dérobée à l’aube dans le quartier de Cadjèhoun (12ᵉ arrondissement de Cotonou). La victime, un étudiant en droit, avait également été dépouillée de quatre téléphones portables.

Les voleurs ont tenté de franchir la frontière pour écouler l’engin dans le village de Pahu, mais leur manœuvre a été déjouée grâce à une synergie entre le commissariat spécial de Kraké‑Plage, la police des frontières d’Ashikpa et un détachement militaire nigérian.

Les quatre suspects arrêtés ont été placés en garde à vue au Nigéria. Les autorités des deux pays poursuivent les investigations afin de déterminer l’étendue du réseau et d’identifier d’éventuelles complicités.

Ce succès opérationnel illustre la volonté du Bénin et du Nigéria de renforcer leur coopération sécuritaire pour endiguer les trafics transfrontaliers et protéger les citoyens contre les réseaux criminels organisés.

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