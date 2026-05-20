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« La République est partout chez elle », le gouvernement réagit à la polémique sur le lieu d’investiture de Wadagni

Le choix du Palais des Congrès de Cotonou pour l’investiture du président élu Romuald Wadagni, prévue le 24 mai 2026, suscite des débats.

Edouard Djogbénou
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Politique
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« La République est partout chez elle », le gouvernement réagit à la polémique sur le lieu d’investiture de Wadagni
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Traditionnellement organisée sur l’esplanade Charles‑de‑Gaulle de Porto‑Novo, la cérémonie se tiendra exceptionnellement à Cotonou en raison des travaux de réhabilitation en cours sur le site habituel.

Face aux interrogations, le porte‑parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a tenu à mettre fin à la polémique lors d’un point de presse: « La République est partout chez elle, partout ». Pour lui, la valeur symbolique de l’acte d’investiture ne dépend pas du lieu mais de l’institution et de la démarche démocratique.

Le porte-parole du gouvernement a rappelé que l’essentiel réside dans la légitimité de l’acte, qu’il soit accompli à Natitingou, Djougou, Lokossa ou Cotonou. Il a également souligné que ce n’est pas la première fois qu’une investiture se déroule dans la capitale économique: en 1991, Nicéphore Soglo avait prêté serment à l’hôtel PLM Alédjo, a-t-il rappelé.

En insistant sur la portée institutionnelle de l’événement, le gouvernement entend apaiser les critiques et rappeler que l’investiture de Romuald Wadagni demeure avant tout un moment de souveraineté nationale, indépendamment du cadre géographique choisi.

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