Bénin : le gouvernement réagit aux rumeurs autour de la situation d’Olivier Boko

Le gouvernement béninois a réagi ce mercredi 20 mai 2026 aux nombreuses spéculations entourant la situation carcérale de Olivier Boko. Lors d’une conférence de presse, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a assuré que l’homme d’affaires se trouve toujours en prison, quelques jours après son transfert de la maison d’arrêt de Missérété vers la prison civile de Cotonou.

Le gouvernement béninois est sorti de son silence face aux rumeurs relayées ces derniers jours sur les réseaux sociaux au sujet de Olivier Boko, condamné dans une affaire d’atteinte à la sûreté de l’État. Intervenant ce mercredi 20 mai 2026 lors d’une conférence de presse, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a affirmé que l’ancien proche du président Patrice Talon est toujours détenu.

« Monsieur Boko, à ce que je sache, se trouve en prison », a déclaré le secrétaire général adjoint du gouvernement avant d’ajouter : « Moi, de ma position, je sais qu’il se trouve en prison ». Cette sortie médiatique intervient dans un contexte marqué par de nombreuses spéculations liées au récent transfert d’Olivier Boko de la maison d’arrêt de Missérété vers la prison civile de Cotonou.

Des rumeurs après son transfert à Cotonou

Le transfèrement de l’homme d’affaires a eu lieu le jeudi 7 mai 2026, selon des informations révélées par Bip Radio. Cette décision, prise sans communication officielle préalable de l’administration pénitentiaire ou du ministère de la Justice, avait rapidement alimenté plusieurs commentaires dans l’opinion publique. Certains évoquaient notamment une supposée « évasion sanitaire » ou un transfert discret vers une structure médicale.

Mais selon des informations rapportées par Le Béninois Libéré, ce déplacement relèverait d’une décision administrative prise par les autorités compétentes afin de rapprocher le détenu des structures sanitaires de référence situées à Cotonou pour un meilleur suivi médical. L’état de santé exact d’Olivier Boko n’a toutefois pas été rendu public.

« La charge de la preuve leur incombe »

Face aux affirmations relayées sur les réseaux sociaux, Wilfried Léandre Houngbédji a invité les auteurs de ces informations à produire des preuves. « Ceux qui prétendent le contraire, vous leur demandez d’apporter la preuve, la charge de la preuve de ce qu’ils allèguent leur incombe », a-t-il insisté. Le porte-parole du gouvernement a également dénoncé certaines polémiques entretenues autour de cette affaire. « Ne vous laissez pas distraire par ce qui, faute de sujet, en invente pour essayer d’exister », a-t-il déclaré.

Arrêté dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024 par des éléments de la Brigade anti-criminalité à Cotonou, Olivier Boko avait été poursuivi devant la CRIET pour atteinte à la sûreté de l’État, complot, blanchiment de capitaux et corruption d’agent public. À l’issue de plusieurs jours d’audience, la CRIET l’a condamné le 30 janvier 2025 à vingt ans de réclusion criminelle aux côtés de Oswald Homéky et de Rock Niéri, toujours en fuite.

Les trois hommes ont également été condamnés au paiement solidaire de 60 milliards de francs CFA de dommages et intérêts à l’État béninois ainsi qu’à une amende individuelle de 4,5 milliards de francs CFA chacun. Ni Olivier Boko ni Oswald Homéky n’ont introduit d’appel dans le délai légal prévu après le verdict. Leur condamnation est donc devenue définitive depuis février 2025.

Avant sa chute, Olivier Boko était considéré comme l’un des hommes les plus influents de l’entourage du président Patrice Talon. Bien qu’il n’ait jamais occupé officiellement de fonction gouvernementale, plusieurs le présentaient comme un acteur important du système politique et économique de la Rupture.