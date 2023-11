Libye: Prolongation du mandat de la mission de soutien des Nations Unies

- Publicité-

Le 30 octobre, le Conseil de sécurité a adopté une résolution visant à prolonger le mandat de la Mission de soutien des Nations Unies en Libye (UNSMIL) jusqu’au 31 octobre 2024. Cette décision a été prise à l’unanimité par les membres du Conseil.

L’ONU a décidé du prolongement du mandat de sa mission de soutien en Libye. La résolution reflète l’engagement continu de la communauté internationale envers la stabilité et la paix en Libye, ainsi que son soutien au représentant spécial du Secrétaire Général, Abdoulaye Bathily. Ce dernier est chargé de diriger l’UNSMIL et de travailler sur un processus politique inclusif basé sur l’accord politique libyen et la feuille de route du Forum pour le dialogue politique libyen.

La lutte pour le Pouvoir en Libye

La décision de prolonger le mandat de l’UNSMIL survient dans un contexte de violence persistante en Libye. Des affrontements violents ont éclaté à Tripoli à l’ouest et à Benghazi à l’est en août et en octobre de cette année. Deux gouvernements, chacun situé dans l’une de ces villes, continuent de se disputer le pouvoir, malgré les efforts de médiation précédents.

Depuis le soulèvement populaire de 2011, qui a entraîné la chute de Mouammar Kadhafi avec l’intervention de l’armée française, la Libye a été marquée par des divisions profondes. La situation humanitaire s’est également détériorée, notamment en raison des conséquences tragiques des inondations provoquées par la tempête Daniel en septembre.

Appel à la résolution Pacifique et aux élections

Le Conseil de sécurité exhorte toutes les parties en Libye à s’abstenir de la violence et de toute action susceptible d’aggraver les tensions. Il appelle également l’UNSMIL à faciliter des mesures de confiance, le dialogue et la réconciliation entre les acteurs armés pour prévenir la violence et l’escalade du conflit.

De plus, le Conseil de sécurité enjoint les institutions politiques libyennes et les principales parties prenantes à résoudre rapidement les questions politiques litigieuses concernant les élections. Ils sont invités à s’engager pleinement dans une négociation sous la direction de l’UNSMIL pour organiser des élections présidentielles et législatives libres, équitables, transparentes et ouvertes.

Soutien humanitaire et reconstruction

Le Conseil de sécurité, préoccupé par la situation humanitaire en Libye, appelle les autorités libyennes et les parties prenantes concernées à permettre un accès humanitaire total, sûr et sans entrave aux personnes dans le besoin. Il souligne également la nécessité d’une plateforme nationale coordonnée, soutenue par l’UNSMIL, pour débloquer des fonds en vue des efforts de reconstruction à long terme.