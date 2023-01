Liberia: Ansu Kéita, nouveau sélectionneur des Lone Stars

La Fédération libérienne de football a dévoilé le nom de son nouveau sélectionneur national. Et les Lones Stars ont choisi le technicien local, Ansu Kéita.

C’est officiel. Ansu Kéita est le nouveau sélectionneur du Libéria. Le technicien a pris fonction cette semaine au cours d’une cérémonie à Monrovia, où étaient présents plusieurs dirigeants de la Liberia Football Association (LFA) et le ministre des Sports, Zeogar Wilson à Monrovia.

« Keita construira une solide équipe à domicile qui se qualifiera pour le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) en 2024 et qualifiera également le Libéria pour les Coupes d’Afrique des Nations 2023 et 2025″, a déclaré Raji. « J’appelle tous les Libériens à se donner la main et à soutenir Keita« , a déclaré Zeogar Wilson lors de l’officialisation du nouveau coach des Lone Stars, rapporté par BBC Sport Africa.

Une nomination qui fait polémique

Titulaire d’une licence UEFA B, Ansu Kéita a pour mission de qualifier le Libéria pour la CAN 2023 prévue l’année prochaine en Côte d’Ivoire. Les Lone Stars sont 3es dans un Groupe K composé de l’Afrique du Sud et du Maroc. Mais déjà la nomination du nouveau sélectionneur fait polémique. Plusieurs anciennes gloires du pays dont l’ancien international James Salinsa Debbah, qui a entraîné le Libéria de 2014 à 2018, s’ y opposent farouchement.

« La nomination de Keita est un scandale aux proportions gigantesques. C’est un entraîneur de développement des jeunes, qui n’a jamais été testé au niveau de l’équipe nationale senior ni joué pour l’équipe nationale senior. Je parle de football et non de politique», s’est indigné l’ancien attaquant des Lone Stars.

Des critiques qui n’ébranleront cependant pas Ansu Kéita qui a d’ailleurs profité de son officialisation pour régler ses comptes avec ses détracteurs. « Je ne suis pas Dieu (pour accomplir des miracles) mais je ferai de mon mieux. Les gens qui doutent de moi, je les aime », a-t-il martelé. Avant d’ajouter: «Les gens qui m’ont critiqué, ce sont les meilleurs. Ils me font travailler dur. Ils me gardent les pieds en feu pour que je puisse travailler. Je ferai de mon mieux et je ne décevrai jamais mon pays.»