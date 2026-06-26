Libération du périmètre Nord de la Route des pêches: le préfet Gilbert Déou Malè en mode sensibilisation sur le terrain

La libération des espaces publics entre dans sa phase active sur le littoral béninois, mais non sans concertation préalable.

Dans le cadre de l’opération de libération du périmètre Nord de la Route des pêches, prévue pour le jeudi 25 juin 2026, le préfet du département du Littoral, Gilbert Déou Malè, accompagné d’une délégation de la mairie de Cotonou, a effectué une descente de proximité sur le terrain.

Cette démarche visait à instaurer un échange direct avec les populations concernées afin de mener une séance de sensibilisation approfondie sur les enjeux de cette mesure d’aménagement urbain.

​Tout en rappelant la nécessité absolue du respect des dispositions légales prévues, l’autorité préfectorale a profité de cette visite pour notifier une sommation sans délai aux occupants visés, les invitant à se conformer aux exigences établies.

À travers cette sortie, le préfet a réaffirmé son attachement au dialogue et à une gestion harmonieuse de l’espace public, privilégiant l’écoute avant toute contrainte administrative. Pour cette mission, Gilbert Déou Malè était entouré du Directeur départemental du Cadre de vie, ainsi que de cadres de l’Agence nationale du domaine et du foncier (ANDF) et des services technico-municipaux.

​Cette opération fait suite à un communiqué antérieur du ministère du Cadre de vie et des Transports, qui annonçait le démantèlement obligatoire des constructions en matériaux précaires implantées dans ce périmètre protégé, situé stratégiquement entre les résidences Marie Stella à Cotonou et la Porte du Non-Retour à Ouidah.

Les autorités ont réitéré leur appel aux populations afin qu’elles procèdent d’elles-mêmes au retrait volontaire de leurs installations, une démarche essentielle pour éviter le recours à des mesures coercitives et garantir le bon déroulement de ce projet d’utilité publique.