L’hommage touchant d’Arjen Robben à Franck Ribéry

Dans un message posté sur son compte Instagram, l’ancien attaquant Arjen Robben a rendu hommage à son ancien coéquipier au Bayern Munich, Franck Ribéry, qui a pris sa retraite sportive vendredi dernier.

Vendredi dernier, Franck Ribéry a annoncé sa retraite sportive, dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Touché par une blessure récurrente au genou, ces derniers mois, le français a préféré mettre fin à son aventure sur les pelouses de football. Depuis, les hommages se succèdent pour glorifier la carrière légendaire de l’ancien Tricolore.

MATCH à VENIR Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 12 LIL - : - MON Serie A 2022-2023 Journée 11 AS Roma - : - Napoli La Liga 2022-2023 Journée 11 Barcelona - : - Athletic Club Serie A 2022-2023 Journée 11 CRE - : - Sampdoria Serie A 2022-2023 Journée 11 Sassuolo - : - Verona La Liga 2022-2023 Journée 11 Celta Vigo - : - Getafe Premier League 2022-2023 Journée 13 WES - : - BOU Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Red Bull Salzburg - : - CHE Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Sevilla - : - COP Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Benfica - : - Juventus Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 PAR - : - MAC Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Borussia Dortmund - : - MAC Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 RB Leipzig - : - Real Madrid Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Celtic - : - Shakhtar Donetsk Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Dinamo Zagreb - : - AC Milan Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Club Brugge KV - : - FC Porto Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Inter - : - PLZ Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Ajax - : - LIV Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Atletico Madrid - : - Bayer Leverkusen Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Barcelona - : - Bayern Munich < >

Après le Bayern Munich, ou encore Marseille, c’est au tour de son ancien équipier chez les Bavarois, Arjen Robben, d’adresser un message très touchant à l’endroit de Ribéry. « Merci pour tout mon ami, a écrit le Batave. Ce fut toujours un grand plaisir d’être avec toi sur et en dehors du terrain. Tu peux vraiment être fier de tout ce que tu as réalisé ! Ce fut et ce sera toujours un honneur de faire partie de Robbery. Maintenant profite du temps avec ta famille et à bientôt« , a écrit l’ancien international néerlandais sur Instagram.

Pour rappel, Arjen Robben et Franck Ribéry ont formé un duo de feu au Bayern Munich pendant dix années. Le duo surnommé « Robbery » a inscrit 268 buts et délivré 293 passes décisives en plus de 700 matchs officiels sous les couleurs munichoises. Ensemble, Ribéry et Robben ont gagné tous les titres possibles en club avec le Bayern, notamment la Ligue des champions, la Bundesliga ou encore la Coupe d’Allemagne.