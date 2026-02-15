L’ex prince Andrew pourrait être condamné à la prison à vie

Andrew Mountbatten-Windsor est lié depuis plusieurs années à l’affaire Jeffrey Epstein, le financier accusé d’agressions sexuelles sur des mineurs et décédé. Le 13 février, le magazine Hello a relayé l’hypothèse selon laquelle il pourrait encourir une lourde peine.

Andrew Mountbatten-Windsor est lié depuis plusieurs années à l’affaire Jeffrey Epstein, le financier accusé d’agressions sexuelles sur des mineurs et décédé. Le 13 février, le magazine Hello a relayé l’hypothèse selon laquelle il pourrait encourir une lourde peine.

Privé de certains titres par son frère aîné en raison de ses liens avec Epstein, le père d’Eugénie et Béatrice d’York vit désormais séparé du reste de la famille royale. Bien qu’il n’ait pas été condamné dans ce dossier, des experts contactés par Hello jugent néanmoins plausible une éventuelle condamnation à l’avenir.

Parmi les procédures le visant figure celle intentée par Virginia Giuffre, qui l’a accusé d’agression sexuelle alors qu’elle avait 17 ans. Des documents récemment dévoilés par la justice américaine font aussi état d’allégations selon lesquelles, dans les années 2000, il aurait communiqué à Jeffrey Epstein des rapports confidentiels portant sur son rôle d’envoyé commercial britannique.

Une incarcération envisageable ?

La juriste Chloé Jay a indiqué que, si ces révélations étaient avérées, elles pourraient constituer une infraction grave justifiant une peine maximale, y compris la réclusion à perpétuité, en raison d’une divulgation d’informations susceptibles de porter préjudice aux intérêts du pays. Les autorités britanniques mènent des enquêtes sur ces éléments mais disposent, à ce stade, d’aucune preuve suffisante pour les confirmer.

Des spécialistes interrogés par Hello ont par ailleurs estimé que, même en cas de condamnation, une détention n’est pas automatique. Un représentant du cabinet de Simarjot Singh Judge a souligné que la décision dépendrait de la nature des poursuites, de la solidité des preuves et de l’existence effective d’une mise en accusation, rappelant que de nombreuses enquêtes n’aboutissent pas à des poursuites et que la présomption d’innocence s’applique.