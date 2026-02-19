L’ex-prince Andrew-Mountbatten Windsor arrêté pour suspicion d’abus de fonction publique

La BBC rapporte qu’Andrew Mountbatten-Windsor a été arrêté le jeudi 19 février 2026, soupçonné d’abus de fonction publique. La police indique que le frère du roi Charles III est placé en garde à vue et que des perquisitions sont en cours dans des biens situés dans le Berkshire et le Norfolk.

La BBC rapporte qu’Andrew Mountbatten-Windsor a été arrêté le jeudi 19 février 2026, soupçonné d’abus de fonction publique. La police indique que le frère du roi Charles III est placé en garde à vue et que des perquisitions sont en cours dans des biens situés dans le Berkshire et le Norfolk.

La Thames Valley Police a confirmé l’interpellation de l’ancien duc d’York dans le cadre d’une enquête active. Les autorités précisent que l’intéressé demeure en détention provisoire, sans préciser le lieu exact où il est retenu.

Plusieurs photographies montrant des véhicules de police arrivant au domaine de Sandringham House, résidence privée de la famille royale dans le Norfolk, ont été diffusées sur les réseaux sociaux et reprises par la presse britannique, témoignant d’une activité inhabituelle autour de cette propriété où réside Andrew Mountbatten-Windsor.

Publicité

Des perquisitions au domaine de Sandringham

La police mène cette opération alors qu’elle examine une plainte portant sur le partage présumé de documents confidentiels par l’ancien prince avec le défunt délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

Andrew Mountbatten-Windsor, qui fête ses 66 ans ce jour-là, a toujours nié toute conduite répréhensible. À ce stade, aucune mise en examen n’a été annoncée et les autorités rappellent qu’une arrestation ne vaut pas preuve de culpabilité.

Bien qu’il se soit retiré des fonctions publiques et qu’il ait renoncé à l’usage officiel de ses titres, son nom reste associé aux retombées du scandale impliquant Jeffrey Epstein.

Publicité