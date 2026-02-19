L’ex-prince Andrew en garde à vue : une cellule avec un lit et des toilettes

Jeudi 19 février, Andrew Mountbatten-Windsor a été interpellé à son domicile de Sandringham, alors qu’il fêtait son 66e anniversaire, au lendemain de nouvelles révélations liées à l’affaire Epstein. Il a été placé en garde à vue, les premières précisions concernant les conditions de sa détention ayant été rendues publiques.

Dans la matinée, six véhicules de police non signalisés ont pénétré dans Wood Farm, où l’ancien prince vivait depuis près de trois semaines après avoir quitté Royal Lodge. Les autorités l’ont arrêté pour des soupçons d’abus de pouvoir et de « faute dans l’exercice de fonctions officielles » en lien avec l’enquête sur Epstein. Après son interpellation, il a été placé en garde à vue puis en détention provisoire.

Danny Shaw, spécialiste des questions policières, cité par la BBC Radio 5 Live, a indiqué que la durée maximale de rétention pourrait théoriquement atteindre 96 heures, sous réserve de prolongations successives autorisées par des officiers supérieurs puis par un tribunal de magistrats. Selon le même expert, il est plus probable que la garde à vue dure entre 12 et 24 heures, avant une mise en examen ou une libération en attendant la poursuite des investigations. Pendant sa détention, l’ex-prince devrait être maintenu dans une cellule de commissariat équipée d’un lit et de toilettes, en attendant son audition, et ne bénéficierait d’aucun traitement particulier. À ce stade, le lieu exact de sa détention n’a pas été communiqué.

Retrait de prérogatives royales et prise de position du souverain