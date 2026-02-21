L’ex-prince Andrew bientôt exclu de la succession au trône

Ancien membre actif de la famille royale, Andrew a perdu certaines prérogatives et titres en lien avec son association à l’affaire Jeffrey Epstein. Selon le quotidien The Times, le Premier ministre Keir Starmer envisagerait une modification législative visant à retirer à Andrew Mountbatten-Windsor ses droits de succession au trône. Le palais de Buckingham se montrerait favorable à une telle démarche, estimant que la décision relève exclusivement du Parlement et qu’il ne s’opposera pas à la volonté parlementaire, selon une source proche du palais.

Le prince, qui occupe actuellement la huitième place dans l’ordre de succession — derrière le prince William, ses trois enfants George, Louis et Charlotte, puis le prince Harry et ses deux enfants Archie et Lilibet —, a été arrêté le jeudi 19 février, jour de son 66e anniversaire. La Thames Valley Police a procédé à l’interpellation à Wood Farm, sur le domaine de Sandringham. D’après le Times, Keir Starmer pourrait déposer un texte après la clôture de l’enquête policière ; James Murray, secrétaire en chef du Trésor, a indiqué à Sky News que le gouvernement étudie toutes les options mais qu’il serait inapproprié d’aller plus loin tant que l’enquête est en cours.

La garde à vue a pris fin aux alentours de 19 heures le même jour, quelques heures après une arrestation survenue au petit matin du 19 février 2026. Selon un communiqué transmis à l’AFP par la police, l’interpellation s’appuie sur des soupçons d’abus de pouvoir et de manquements commis dans l’exercice de fonctions officielles.

Pièce confidentielle et éléments reprochés

Les autorités reprochent au frère de Charles III d’avoir communiqué des informations confidentielles à Jeffrey Epstein, l’homme d’affaires américain condamné pour trafic sexuel de mineurs et décédé en prison en 2019.

Les faits visés remontent à la période où Andrew exerçait les fonctions d’envoyé spécial du Royaume-Uni pour le commerce international et l’investissement, entre 2001 et 2011.

Selon des dossiers rendus publics par la justice américaine, les enquêteurs ont été alertés par un rapport confidentiel qu’Andrew aurait transmis à Epstein par courriel le 24 décembre 2010. Ce document portait sur des opportunités d’investissements internationaux dans la province de Helmand, en Afghanistan.