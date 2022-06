L’ex capitaine du Bénin, Amadou Moudachirou, invite Latoundji à se débarrasser des vieux dinosaures

L’ancien capitaine des Ecureuils, Amadou Moudachirou, a aussi commenté la double défaite du Bénin en éliminatoire de la CAN 2023. Et pour l’ex-international béninois, l’actuel staff technique doit donner plus de temps de jeu aux jeunes.

Logé dans un groupe assez abordable avec le Sénégal, le Mozambique et le Rwanda comme co-locataires, le Bénin a mal démarré sa campagne de qualification pour la CAN 2023. Sèchement battus par les Lions de la Téranga (1-3) à Dakar, les Ecureuils ont subi un second revers à domicile contre les Mambas (0-1) en deuxième journée des phases qualificatives. Une double défaite qui relègue l’équipe nationale au fond de sa poule avec zéro point.

Une double sortie totalement ratée qui a bien évidemment déclenché une vague de réaction dans le pays. De simples supporters aux observateurs du cuir rond en passant par les autorités en charge du foot, chacun y est allé de son commentaire sur la prestation des quarts de finaliste de la CAN 2019. Ancien capitaine des Écureuils, Amadou Moudachirou n’a pas été en reste.

Invité lundi sur la radio Nonsina FM, l’ancien défenseur et capitaine de l’équipe nationale a apprécié les deux premières sorties infructueuses de l’équipe nationale dans ce tournoi. Et pour l’ex-international béninois, le sélectionneur Moussa Latoundji doit faire le ménage dans son vestiaire en commençant par libérer les vieux dinosaures.

«Ce n’est pas une honte, c’est déjà une leçon qu’on doit tirer. Après la CAN en Égypte, il y a des anciens joueurs qui sont dans le groupe. Pour moi, l’entraîneur doit en tenir compte, commencer par les remplacer immédiatement parce qu’on a beaucoup de joueurs dans le championnat au Bénin, dans la sous-région, au niveau de l’Afrique», a déclaré l’ancien footballeur.

Manager intérimaire de l’équipe nationale, Moussa Latoundji a lancé quelques jeunes joueurs pour cette phase qualificative. Des joueurs comme Salim Bawa, Tosin Aiyegun ou encore Ange Josué Tchibozo qui ont plus ou moins convaincu pour leur première avec la sélection. Et pour Amadou Moudachirou, le staff actuel doit poursuivre dans ce sens.

« Nous avons des joueurs compétents qu’il faut insérer au niveau de notre sélection nationale surtout en défense où on aurait pu lancer Nabil Yarou. Il y en a beaucoup qu’on peut appeler au lieu de garder la vieille classe. On n’attend plus rien d’eux (les anciens), c’est déjà fini », a ajouté l’ancien footballeur qui estime que ces derniers sont en train d’empêcher la progression de certains jeunes qui méritent d’être promus.