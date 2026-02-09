Levante : Karl Etta Eyong en panne sèche après un début de saison prometteur

Depuis plusieurs semaines, la dynamique de Karl Etta Eyong avec Levante s’est nettement essoufflée. L’attaquant camerounais, jusque-là porté par une phase très prolifique, traverse désormais une période compliquée qui inquiète les observateurs.

Depuis plusieurs semaines, la dynamique de Karl Etta Eyong avec Levante s’est nettement essoufflée. L’attaquant camerounais, jusque-là porté par une phase très prolifique, traverse désormais une période compliquée qui inquiète les observateurs.

Au lancement du championnat, Eyong s’était rapidement imposé comme une valeur sûre du secteur offensif du club. Après dix journées de Liga, il affichait déjà un bilan impressionnant de six buts et trois passes décisives, suscitant l’espoir de voir éclore un finisseur régulier capable de faire la différence match après match.

Pourtant, la tendance s’est inversée depuis le 26 octobre : le joueur n’a plus trouvé le chemin des filets en championnat et n’a pas non plus délivré de passe décisive. Sa série s’étend désormais sur onze rencontres consécutives sans but avec Levante. Malgré cela, le staff technique continue de lui faire confiance en le maintenant dans l’équipe de départ, même si son influence sur le jeu est devenue plus limitée et qu’il donne parfois l’impression d’être décalé par rapport aux actions offensives.

Publicité

Forme internationale et attente du club