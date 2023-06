Lettonie: Décès de l’ancien international Gints Freimanis à 38 ans

-Publicité-

L’ancien défenseur letton, Gints Freimanis, est décédé à l’âge de 38 ans des suites d’un cancer

Le football Letton est en deuil. Le défenseur Gints Freimanis s’est éteint ce mardi 6 juin 2023. La triste nouvelle a été confirmée par L’association nationale lettone de football (LFF) dans un communiqué. « Les fans se souviendront toujours de Gints Freimanis comme d’un combattant implacable sur le terrain qui était prêt à tout pour son équipe. En ce triste moment, la LFF exprime ses plus sincères condoléances à la famille, aux proches, aux amis, aux collègues de Gint et à toute la communauté lettone du football. »

L’ancien arrière droit avait été diagnostiqué d’un cancer de la peau de stade quatre en octobre 2021 et avait subi une opération. Malheureusement, en janvier, les médecins ont informé à Gints que le cancer s’était propagé à son cerveau. Malgré sa ténacité et sa détermination, Gints Freimanis a finalement perdu sa bataille contre la maladie, laissant derrière lui un héritage de courage et de dévouement sur le terrain.

Gints Freimanis a représenté l’équipe nationale lettone lors de nombreux matchs internationaux et a été un joueur respecté tant sur le plan national qu’international. Sa disparition prématurée constitue une perte tragique pour le monde du football letton et pour tous ceux qui l’ont connu et admiré.

La communauté du football en Lettonie se souviendra toujours de Gints Freimanis comme d’un joueur passionné, déterminé et inspirant, qui a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du football letton. Son héritage perdurera et continuera d’inspirer les générations futures de footballeurs en Lettonie.

