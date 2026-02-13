Letizia d’Espagne offre deux bises et une accolade lors d’une audience au palais de la Zarzuela

Le jeudi 12 février, au palais de la Zarzuela, la reine Letizia d’Espagne a reçu une délégation de la Fondation Claudia Tecglen, dédiée à l’inclusion des personnes en situation de handicap.

La délégation était conduite par Claudia Tecglen García, psychologue et entrepreneure, fondatrice et présidente de l’association. Les représentants ont présenté à la souveraine les avancées et les objectifs de leur structure, centrés sur la transformation du regard porté sur le handicap et la création d’opportunités pour les personnes concernées.

Lors de son entrée dans la salle, Claudia Tecglen, qui se déplace avec des béquilles, a été saluée par la reine d’une manière inattendue : Letizia s’est approchée sans attendre la poignée de main protocolaire et a offert une accolade accompagnée de deux bises.

Rencontre au palais : attention portée aux besoins des invités en situation de handicap

Tout au long de l’audience, la reine a accompagné son invitée sur quelques pas et est restée présente jusqu’à la traditionnelle photo officielle. Pour cette visite, Letizia portait un pantalon gris et un chemisier bleu signé Antik Batik.

La fondation, dont l’action s’appuie sur l’expérience personnelle de sa présidente, vise à renforcer son impact social et à étendre son champ d’intervention, en particulier dans les domaines de la santé mentale, de l’inclusion et de l’accès à l’emploi.

Parmi les initiatives exposées à la reine figurait un programme pilote de prévention du suicide reposant sur la détection précoce et la coordination de ressources spécialisées, avec une attention portée aux publics les plus vulnérables, rapporte Vanitatis. La délégation a également présenté les résultats d’un programme de formation à la culture numérique et à l’intelligence artificielle destiné à faciliter l’accès aux technologies et à favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, afin de réduire la fracture numérique et de promouvoir l’égalité des chances.