Letizia d’Espagne et le roi Felipe VI : hausse de 1,5% et montants annuels

Depuis son intronisation en 2014, le roi Felipe VI a instauré une pratique de transparence sur les finances de la famille royale. La Maison royale a publié son budget pour 2026 et, selon Vanitatis, le souverain et la reine ont bénéficié d’une augmentation salariale de 1,5 %, à l’instar des autres agents publics.

Depuis son intronisation en 2014, le roi Felipe VI a instauré une pratique de transparence sur les finances de la famille royale. La Maison royale a publié son budget pour 2026 et, selon Vanitatis, le souverain et la reine ont bénéficié d’une augmentation salariale de 1,5 %, à l’instar des autres agents publics.

D’après les mêmes informations, le salaire annuel de Felipe VI s’établirait à 290 000 euros, contre 285 689,40 euros en 2015. La reine Letizia percevra 160 000 euros par an, soit une hausse d’environ 3 000 euros par rapport à l’année précédente. La pension de la reine Sofia a également été majorée de 1,5 %, passant à 131 000 euros annuels contre 128 562 euros auparavant.

La hausse de salaire ne se traduira pas, selon les sources, par une augmentation des dépenses du couple royal. Les rémunérations servent notamment à couvrir le personnel et l’entretien de la garde‑robe; observateurs et médias relèvent par ailleurs une tendance à la réduction des dépenses et à des choix vestimentaires plus modestes. Vanitatis indique aussi que le recours à la location de vêtements est devenu fréquent au palais de la Zarzuela.

Publicité

Hausse salariale sans renforcement du train de vie