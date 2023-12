L’Éthiopie ratifie le traité pour l’établissement de l’Agence africaine du médicament

L’Éthiopie rejoint l’initiative panafricaine visant à renforcer l’accès aux produits médicaux de qualité sur le continent, en ratifiant le traité de l’Agence africaine du médicament.

Lors de la session ordinaire de sa chambre basse du Parlement, l’Éthiopie a officiellement ratifié le traité établissant l’Agence africaine du médicament (AMA), devenant ainsi le 27e État membre de l’Union africaine à approuver ce traité.

La ministre éthiopienne de la Santé, Lia Tadess, avait préalablement signé cet accord au siège de l’UA à Addis-Abeba il y a plus d’un an. Ce traité, étant la deuxième agence spécialisée de l’UA après le CDC Afrique, vise à instaurer un environnement réglementaire propice au développement du secteur pharmaceutique en Afrique.

L’objectif principal de cette agence est d’améliorer l’accès aux produits médicaux de qualité, sûrs et efficaces à travers le continent. Workesemu Mamo, président du comité permanent des affaires sanitaires du Parlement, a expliqué que cette initiative est importante pour garantir un accès équitable aux médicaments et renforcer les capacités des autorités nationales de régulation des médicaments.

Depuis son adoption par les chefs d’État et de gouvernement en février 2019 à Addis-Abeba, le traité de l’AMA est entré en vigueur en novembre de l’année suivante, suite au dépôt du 15e instrument de ratification par le Cameroun. Actuellement, 31 États membres de l’UA ont signé le traité, et cinq doivent encore le ratifier pour consolider cet engagement collectif en faveur de la santé, de la sécurité et de la sûreté publique.