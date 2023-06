L’Estonie légalise le mariage homosexuel, une première pour un pays balte

Le parlement estonien a adopté une loi légalisant le mariage homosexuel, devenant ainsi le premier pays ex-soviétique à le faire. La nouvelle loi entrera en vigueur l’année prochaine.

Le parlement estonien a adopté une loi permettant aux couples de même sexe de se marier, ainsi que d’adopter des enfants. Les modifications apportées à la loi sur le droit de la famille estonienne stipulent désormais que deux adultes peuvent se marier « quel que soit leur sexe ». Auparavant, seuls les couples hétérosexuels mariés avaient le droit d’adopter un enfant, bien que les célibataires gays, lesbiennes et bisexuels puissent également soumettre une demande d’adoption.

La Première ministre estonienne, Kaja Kallas, a salué cette avancée en déclarant que « Tout le monde devrait avoir le droit d’épouser la personne qu’il aime et avec qui il veut s’engager. » Elle a souligné que cette décision témoigne du caractère bienveillant et respectueux de la société estonienne envers tous ses membres. La Première ministre s’est montrée fière de son pays, qui fait preuve d’inclusion et de respect mutuel.

Les relations homosexuelles sont reconnues légalement en Estonie depuis 2016, lorsque la loi sur le partenariat enregistré est entrée en vigueur. Cependant, cette loi ne permettait que les mariages entre personnes de sexes opposés. La nouvelle législation marque donc une étape importante vers l’égalité complète des droits pour tous les couples, indépendamment de leur orientation sexuelle.

Signe Riisalo, ministre estonienne de la protection sociale, a exprimé sa gratitude envers la communauté LGBTQ+ pour sa patience et sa compréhension tout au long de ce processus. Elle espère que ceux qui s’opposent à l’égalité du mariage finiront par comprendre que cette décision ne prive personne de ses droits, mais au contraire bénéficie à tous. Riisalo a ajouté que cette décision témoigne de l’orientation future de l’Estonie et de sa volonté de prendre en compte les intérêts de tous ses citoyens.