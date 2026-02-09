L’ES Tunis confronté à une crise sportive

L’Espérance Sportive de Tunis, habituée des premières places au plan national et continental, traverse une période délicate. Après des performances irrégulières ces dernières semaines, la formation de Bab Souika fait face à une montée de la tension alors que des matchs déterminants approchent.

En Ligue des champions de la CAF, la dernière déconvenue a réduit à néant une bonne partie des espoirs de poursuivre l’aventure. Avec 6 points au compteur, l’EST pointe au deuxième rang de son groupe mais partage exactement le même total que Petro de Luanda. La confrontation finale entre les deux équipes s’annonce décisive : un revers pour les Tunisois sonnerait très probablement la fin de leur parcours dans la compétition.

Sur le front domestique, le tableau n’est guère plus rassurant. Bien que le club dispose de deux rencontres en retard susceptibles de remettre les pendules à l’heure, il a d’ores et déjà perdu sa place de leader au profit du Club Africain, désormais en tête avec une marge de deux points — un changement notable dans un championnat où l’Espérance domine souvent.

Bilan sportif et conséquences

Les chiffres récents traduisent le malaise : lors des cinq dernières sorties toutes compétitions confondues, l’équipe n’a obtenu que deux succès, deux défaites et un partage des points. Une série loin des standards habituels pour un club aux ambitions élevées et qui alimente les inquiétudes parmi les supporters et les observateurs.

Pris entre la pression d’un objectif continental et une concurrence devenue plus vive en championnat, les joueurs semblent évoluer sous haute tension. La direction, consciente de l’urgence, a procédé au départ de l’entraîneur Maher Kanzari dans l’espoir d’un électrochoc.

Reste à savoir si ce choix produira un effet immédiat sur le terrain et permettra à l’équipe de redresser la barre avant des échéances cruciales, tant en Tunisie qu’à l’échelle africaine. Les prochains jours s’annoncent déterminants pour l’avenir sportif du club.