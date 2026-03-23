Les Traîtres saison 6 : une célébrité victime d’un « pétage de plombs »

La saison 6 des « Traîtres » démarre samedi 28 mars à 21h10 sur M6 avec Eric Antoine à la présentation et un casting de vingt-deux personnalités. Le principe reste inchangé : certains candidats sont désignés « loyaux », d’autres « traîtres » ; l’objectif officiel des loyaux est de démasquer les traîtres, de remporter la partie et de reverser la cagnotte à l’association de leur choix. Depuis le lancement du programme en 2022, les traîtres ont remporté la partie à cinq reprises, la victoire des loyaux n’intervenant que lors de la saison 5.

Le ton de l’émission, entre stratégie et tension psychologique, est porté par le jeu de présentation d’Eric Antoine, réputé pour son plaisir à manipuler les ressorts du programme. Le format repose sur la suspicion et la compétition collective : chaque saison oppose loyaux et traîtres sur la durée du jeu, avec des enjeux financiers caritatifs et des moments de confrontation qui peuvent être forts émotionnellement pour les participants.

Le casting annoncé pour cette sixième saison réunit des visages issus de la télévision, du spectacle, du sport et des réseaux sociaux. Vingt-deux candidats sont attendus au départ. Chez les femmes figurent notamment Adriana Karembeu, Victoria Abril, Sophie Davant, Armelle, la YouTubeuse Juste Zoé, l’humoriste Nicole Ferroni, la journaliste Isabelle Morini-Bosc, l’actrice Fatou Guinea, l’ancienne candidate de Koh-Lanta Cindy Poumeyrol, l’écrivaine Maud Ankaoua et l’avocate chroniqueuse Sarah Saldmann.

Chez les hommes, le casting comprend Ginger Bitch (Drag Race France), le comédien Arié Elmaleh, l’humoriste Issa Doumbia, André Bouchet (alias Pass-Partout de Fort Boyard), le danseur Christian Millette, l’ancien footballeur et champion du monde 1998 Emmanuel Petit, l’influenceur Sundy Jules, le sculpteur et chroniqueur Richard Orlinski, le kinésithérapeute star des réseaux Major Mouvement, l’acteur Axel Huet et le magicien Donovan.

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« Les Traîtres » : Isabelle Morini-Bosc évoque son aventure, ça n’a pas été simple

Invitée de l’émission T18 aux côtés d’Issa Doumbia, Isabelle Morini-Bosc est revenue sur son expérience au sein du tournage. Interrogée sur l’accompagnement des candidats, elle a confirmé qu’un suivi psychologique était prévu : « Oui, il y a un suivi psychologique », a-t-elle déclaré.

La chroniqueuse a raconté une anecdote illustrant la gêne de certains participants face à cet accompagnement : lors d’une journée de repos, la psychologue s’est approchée de ceux qui semblaient en difficulté, mais, selon Morini-Bosc, « ceux qui en avaient le plus besoin ont tout fait pour ne jamais lui parler ». Elle a également rapporté que, après la diffusion, la psychologue a pris contact pour proposer un entretien de suivi : « À la fin de l’émission, elle appelle pour dire : ‘Est-ce que tu as besoin qu’on parle, est-ce que ça va, etc.’ ».

Sur la dimension émotionnelle du jeu, Isabelle Morini-Bosc a insisté sur l’intensité des réactions : « Il y a toujours un moment où on se croit malin et on se laisse déborder. Tous ! Que ce soit Adriana, Issa, moi, Donovan, Jules… Il y a toujours un moment où on pète un plomb et on se sent émotionnellement débordé. »