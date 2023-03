Les Super Eagles classés équipe la plus chère d’Afrique, 13e au monde

Les Super Eagles du Nigeria sont l’équipe nationale la plus chère d’Afrique, selon le marché des transferts.

Les triples champions d’Afrique se placent également à la 13e place mondiale. Un certain nombre de stars des Super Eagles jouent pour des clubs dans les ligues lucratives d’Europe, ce qui en fait l’une des équipes les plus précieuses du continent et du monde.

L’attaquant de Napoli, Victor Osimhen, est actuellement le plus grand joueur des Super Eagles et devrait exiger des frais de transfert énormes au cas où il déciderait de quitter le Partenopei cet été. D’autres stars comme Alex Iwobi, Samuel Chukwueze, Ademola Lookman, Joe Aribo, Terem Moffi et Maduka Okoye ont également contribué à l’énorme valeur accordée aux Super Eagles.

Le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Sénégal complètent les cinq meilleures équipes d’Afrique.