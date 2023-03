Les relations franco-marocaines se dégradent malgré les affirmations d’amitié de Macron

Malgré les affirmations du président français, Emmanuel Macron, sur ses relations amicales avec le roi Mohammed VI, le Maroc affirme que les relations entre les deux pays ne sont ni bonnes ni amicales. Le gouvernement marocain a pointé du doigt plusieurs sujets de tension, y compris l’affaire Pegasus et le vote hostile du Parlement européen, et a déclaré que ces événements ne sont que des exemples de la situation plus large.

Lors d’une conférence de presse le 27 février, Emmanuel Macron a reconnu que les relations entre le Maroc et la France étaient tendues en raison de l’affaire Pegasus et du vote du Parlement européen. Cependant, il a affirmé que ses relations personnelles avec le roi Mohammed VI étaient amicales et qu’elles le demeureraient. Ces affirmations ont été rejetées par une source officielle du gouvernement marocain, qui a déclaré que les relations entre les deux pays n’étaient ni amicales ni bonnes.

La source a ajouté que les sujets mentionnés par Macron ne sont que des exemples de la situation plus large et que d’autres points de tension ont été délibérément ignorés. Ces tensions incluent la restriction arbitraire des visas, la campagne médiatique et le harcèlement judiciaire. Selon le gouvernement marocain, ces affaires font partie d’une offensive pour exercer une influence sur le Maroc et limiter ses choix en matière de politique intérieure et étrangère.

La source a également critiqué les commentaires de Macron sur le Maghreb, affirmant qu’ils étaient inutiles et durs. Les deux dirigeants se trouvent actuellement au Gabon, mais aucune rencontre n’était prévue entre eux.