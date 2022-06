« Les promoteurs camerounais ont cette réputation de ne pas être sérieux », Delors Inabo

L’émission Peopl’Emik de ce mercredi 1er juin 2022 a reçu des acteurs du showbiz ivoirien pour opiner sur la situation vécue par l’artiste KS Bloom au Cameroun. Pour l’occasion, se prononçant sur les artistes ivoiriens et leur prestation à l’étranger, l’observateur culturel Delors Inabo a lancé une petite pique aux camerounais.

Delors Inabo , acteur culturel ivoirien a fustigé le sort infligé à KS Bloom par les promoteurs camerounais. Selon lui, c’est une triste affaire qui relève du manque de sérieux dont font preuve les camerounais.

« Je suis un peu triste parce que c’est quelqu’un dont je connais la bonne foi et la très grande probité. Je n’ai pas vu les termes du contrat non plus, mais je peux deviner aisément par expérience que ce que KS Bloom dit, il ne l’invente pas », a-t-il déclaré sur peopl’Emilk faisant référence au refus du chanteur de monter sur scène pour n’avoir pas perçu le reste de son cachet

Cette réputation de ne pas être sérieux

« Je crois en cette version qui stipule que le reste du cachet n’a pas été remis. Je ne peux pas m’exprimer sans me départir du pays concerné », a-t-il insisté avant de balancer sur les promoteurs culturel camerounais. « Je ne peux pas traiter de cette affaire sans me départir du pays qui est concerné. Ce n’est pas que je prends particulièrement le Cameroun à partie mais les promoteurs camerounais ont cette réputation de ne pas être sérieux du tout », se désole t-il.

Dans son intervention, il a rassuré que c’est un avis caricatural. « Un peu comme quand on dit, juste pour rire, « Bété aime palabre », vous trouverez des bété qui sont calmes et n’ont rien à voir avec cette assertion », a expliqué Delors Inabo qui est convaincu que KS Bloom aurait pu s’abstenir de faire ce voyage.

« Il y a eu un enchaînement d’évènement malheureux non prévu sur lesquels il avait pas eu le consensus antérieur », a fait remarquer Delors Inabo, observateur culturel ivoirien.

KS Bloom bloqué au Cameroun, son manager arrêté

Le samedi 28 mai 2022, les effets du rappeur gospel ivoirien, KS Bloom ont été confisqués par les organisateurs d’un spectacle pour lequel il a été invité. Selon les informations, comme nombres d’artistes invités à ce spectacle, l’artiste a refusé de prester parce qu’il n’a pas perçu la totalité de son cachet et la salle du spectacle était vide.

Mais, ce refus n’a pas plu aux organiseurs qui l’ont bloqué au Cameroun jusqu’à ce qu’il paie la totalité de ce qu’il a reçu. Dans la foulée, son manager a été arrêté et placé en garde à vue pour avoir réclamer l’intégralité de son cachet avant de monter sur scène. Aux dernières nouvelles, le chanteur KS Bloom, son manager et tout son staff ont été relâchés et sont rentrés à Abidjan ce mercredi 1er juin 2022.