Les parents doivent surveiller ces 08 applications sur les téléphones de leurs enfants

Les parents devraient faire preuve de vigilance face à certaines applications, qui sont sur les smartphones. Et pour cause, elles seraient dangereuses pour les enfants et adolescents. Leur utilisation doit donc être contrôlée. Voici les applications concernées.

De nos jours, beaucoup de parents offrent des téléphones à leur progéniture, afin de pouvoir les joindre. Cependant, ils devraient avoir le réflexe d’avoir un œil sur ces téléphones. En effet, il existe des applications qui sont téléchargées par les enfants, qui pourraient leur nuire. Il urge donc que les parents contrôlent ces applications. En voici quelques-unes d’entre elles.

1.Meet Me

Cette application de rencontres permet de se connecter avec des personnes en fonction de leur zone géographique. Les parents doivent se méfier de ces applications car leurs enfants pourraient rencontrer des personnes malveillantes dans la vie réelle.

2.WhatsApp

L’application de messagerie instantanée permet de communiquer et d’échanger du contenu avec des personnes du monde à l’aide d’une simple connexion internet. Cette appli peut être dangereuse car vos enfants pourraient discuter avec des inconnus et partager du contenu dont vous ne connaissez pas l’origine sur WhatsApp Messenger.

3.Bumble

Cette application de rencontre pourrait être néfaste pour votre enfant s’il ment sur son âge pour s’inscrire sur Bumble. Il pourrait y rencontrer des personnes inconnues et se retrouver face à des malfaiteurs.

4.Live Me

Cette application peut être très néfaste pour votre adolescent. En effet, l’appli permet de partager des vidéos en direct avec sa géolocalisation. C’est un danger potentiel car votre localisation devient accessible à tous.

5.Ask.FM

Ask.fm est une application de sondage sur laquelle ses utilisateurs peuvent poser des questions sous couvert d’anonymat. Elle peut être dangereuse en incitant au cyber-harcèlement à travers des questions anonymes.

6.TikTok

L’application très populaire TikTok permet de partager de courtes vidéos sur la plateforme. Les contrôles de confidentialité sont très limités et les utilisateurs peuvent être la cible de cyber-intimidation.

7.Snapchat

Cette application propose de partager du contenu en story qui disparaît automatiquement au bout de 24 heures ou des conversations éphémères dans le fil des discussions. L’utilisateur peut également partager sa position à ses abonnés.

8.Holla

Holla est une application de chat vidéo qui permet de communiquer avec tous les utilisateurs. Les conversations se font de manière aléatoire avec des personnes du monde entier.

Vos enfants peuvent aussi partager du contenu qui pourrait se retrouver entre de mauvaises mains. Cependant, ces applis essayent de développer des paramètres de sécurité et de confidentialité pour protéger les personnes mineures.