« Les gens qui parlent comme … », Daysie diagnostique les performances de Makosso au « lit »

La chanteuse Daysie a taclé le général Camille Makosso sur ses performances au lit alors qu’elle évoquait que une possible relation entre eux dans l’émission Faha Faha d’ivoire Musique TV.

Likane Marie-Désirée connue sous le nom de Daysie est l’invitée de l’émission Faha Faha qui sera diffusée ce samedi 26 novembre 2022. Sur le plateau, la chanteuse ivoirienne a taclé le pasteur Camille Makosso alors que les chroniqueurs voulaient savoir si elle est prête à essayer quelque chose avec l’homme de Dieu.

Pour elle, le frère aîné de Lolo Beauté ne sera pas à sa hauteur en tant que homme. « Généralement, les gens qui parlent comme cela, quand tu arrives, c’est compliqué », a-t-elle indiqué comme pour deviner ses performances au lit.

Et pourtant, Camille Makosso a été la première personne à prendre position pour elle à l’issue de son intervention sur Yvidéshow le vendredi 18 novembre 2022 où elle a été accusée d’avoir volé le mari de la chanteuse Josée Delatour.

« Je viens de suivre attentivement l’émission de Yvidero et je peux te dire que tu es une femme avec un grand F. On accuse des gens sur des suppositions et aucun fait et preuves donnés« , a écrit Makosso en légende d’une photo de Daysie. seulement, la chanteuse n’envisage pas une relation avec lui.