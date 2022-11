« Si je voulais ton mari, je l’aurais eu », traitée de Tchiza, Daysie tacle Josée Delatour

Alors que Josée de la tour la soupçonne d’avoir détourné son mari, l’artiste ivoirienne Daysie a répondu cash dans l’émission Yvidéroshow du vendredi 18 novembre 2022 sur la chaine NCI.

Depuis quelques semaines, les chanteuses ivoiriennes Josée Delatour et Daysie s’affrontent par média interposés. Pendant que Josée Delatour était l’invité de Ividéroshow pour faire la promotion de sa carrière, Dayse a fait une apparition surprise qui a chamboulé l’émission.

Visiblement Yvidéro avait bien prévu fait apparaitre Daysie à l’issue de Josée. Or, les deux artistes s’illustrent de fort belle manière dans le domaine de crêpage du chignon (clash). Accusées, à tort ou à raison, incomprises peut-être, victimes ou bourrelles Josée Delatour et Daysie se sont dites les 4 vérités dans la rubrique Face à face.

A chaque prise de parole, Delatour reprochait à son ex meilleure amie d’avoir été hypocrite avec elle. « Moi je l’ai prise comme une amie, on a été amie. Moi j’ai été sincère avec toi, tu as été hypocrite, tu a été calculatrice, tu as bien fait ton plan, tu as réussi à obtenir tout ce que tu voulais », a déclaré Josée Delatour sans évoquer ce qui les divise réellement.

Une histoire de « Garçon » qui divise Daysie et Delatour

Bousculée par les questions d’Yvidéro et ses chroniqueurs, Josée Delatour a été obligée de se passer des reproches d’hypocrisie contre Daysie pour révéler la pomme de discorde. « Daysie a cherché ton chéri? », a demandé Yvi. Et à Josée Delatour de répondre sans rien affirmer.

« Je n’ai pas de preuve, mon chéri, mon ex en tout cas, en ce moment, me disait de me méfier d’elle. Elle m’a dit une fois, invite ton chéri, je veux lui offrir des soins, et je l’a invité. Elle a eu à me demander notre photo de famille, mon mari, mon enfant et moi. En ce moment-là, notre relation n’allait pas du tout. ça allait que de mal en pire », a-t-elle lâché désespérément.

A en croire la chanteuse, pendant qu’elle traversait des difficultés dans sn foyers, Daysie était sa confidente. « Elle était mon épaule, j’allais pleurer dans sa main, je lui disais tout. Je me confiais carrément. Avec Daysie , je me suis vraiment mise à nue. C’est l’accumulation de plusieurs choses qui m’amène à dire que Daysie n’est pas une amie pour moi », a-t-elle expliqué.

Si je voulais ton mari … Daysie répond à Delatour

De son côté, Daysie ne veut plus rien à voir avec Josée Delatour. « Pour moi, vraiment cette chienne n’existe plus », a-t-elle lâché. Traitée de Tchiza et de voleuse de mari, elle n’a pas fait dans la dentelle pour réagir. « Dites à Josée Delatour, si je voulais son mari, je l’aurais pris parce que si je veux quelque chose, je l’obtiens ».

D’après elle, Josée Delatour se confiait à elle comme elle se confiait à tous les artistes. « J’allais la manipuler pour obtenir quoi? Elle n’a aucune plus value pour moi. La fille, quand elle s’est approchée de moi, elle était dans la merde », a-t-elle clarifié.

« Que je voulais ton mari, ton mari, c’est qui? », a-t-elle demandé avant de la mettre en garde: « si je voulais ton mari, je l’aurais eu, renseigne toi ».