Les événements en Ukraine affecteront les économies des pays en développement

Les événements en Ukraine entraîneront des turbulences dans l’économie mondiale, entraînant une hausse des prix des vivres et du carburant. Cela affectera particulièrement les pays en développement, a conclu la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) dans un rapport publié ce mercredi à Genève.

Les auteurs de l’étude attirent l’attention sur « une détérioration rapide des perspectives de l’économie mondiale, qui est étayée par la hausse des prix des aliments, du carburant et des engrais ».

Selon la déclaration de la secrétaire générale de la Cnuced, Rebeca Greenspan, le conflit en Ukraine « envoie des chocs à l’économie mondiale » qui « mettent en péril les gains de reprise » du ralentissement causé par la pandémie de Covid-19 et « bloquent la voie au développement durable ». « La flambée des prix des denrées alimentaires et du carburant affectera les personnes les plus vulnérables des pays en développement, mettant la pression sur les familles les plus pauvres qui dépensent la plus grande part de leurs revenus en nourriture, entraînant des difficultés et la faim », a déclaré Mme Greenspan.

La Cnuced a rappelé que la Russie et l’Ukraine étaient « des acteurs mondiaux sur les marchés agricoles et alimentaires ». Les deux pays représentent 53% du commerce mondial de l’huile de tournesol et des graines de tournesol, et 27% du commerce mondial du blé. La situation actuelle est « particulièrement préoccupante pour les pays en développement » car 26 États africains, dont certains parmi les moins avancés, importent plus d’un tiers de leurs besoins en blé de Russie et d’Ukraine, indique le rapport.

De plus, dans 17 pays, cette part représente plus de la moitié de leurs exportations de blé. La Cnuced estime que les hausses de prix pourraient affecter plus de 5% du « panier d’importation » dans les pays les plus pauvres, alors que dans les pays les plus riches ce chiffre sera inférieur à 1%. Les experts mettent également en garde contre le risque de troubles sociaux, de pénuries alimentaires et de récession liée à l’inflation. Dans le même temps, selon eux, « les conséquences à long terme de la hausse des prix alimentaires sont difficiles à prévoir ».

Les restrictions sur l’utilisation de l’espace aérien et l’incertitude en matière de sécurité compliquent l’utilisation des routes commerciales à travers la Russie et l’Ukraine, note le rapport. Ses auteurs rappellent qu’en 2021, 1,5 million de conteneurs de marchandises en provenance de Chine ont été acheminés vers l’Europe par les chemins de fer. Si ce volume de fret est transféré sur des navires de mer, la demande de transport par conteneurs entraînera une augmentation des tarifs de 5% à 8%. Cependant, en raison de l’augmentation des prix du carburant, la hausse du coût du transport maritime par conteneurs pourrait être encore plus élevée, selon la Cnuced.