Les Etats-Unis interviendront si Pékin envahit Taïwan, assure Joe Biden

Le président américain Joe Biden a déclaré que « les troupes américaines défendraient Taiwan si le pays était envahi par la Chine ».

Lors d’une interview télévisée sur la chaîne CBS, le président américain, Joe Biden, a fait plusieurs annonces. Il a d’abord clamé, devant les caméras, que les troupes américaines défendraient Taïwan si l’île venait à être envahie par la Chine, une déclaration qui devrait à nouveau faire grincer des dents les dirigeants chinois.

À la question de savoir si « des Américains défendraient Taïwan en cas d’invasion chinoise », le dirigeant américain a répondu : « Oui, si une attaque sans précédent venait à se produire ». Sollicité par l’AFP pour savoir si cette déclaration allait mener à des actions concrètes, un porte-parole de la Maison Blanche a affirmé, ce dimanche 18 septembre au soir, que la politique des États-Unis à l’égard de Taïwan « n’avait pas changé ». Toutefois, lors de son interview, le président des États-Unis a aussi souligné qu’il n’était pas en train « d’encourager » l’île à déclarer son indépendance formelle. « C’est leur décision », a-t-il déclaré. Il en a profité pour dire à son homologue chinois, Xi Jinping, que si la Chine venait à violer les sanctions imposées à la Russie, cela serait « une erreur gigantesque ».

President Biden tells 60 Minutes that U.S. men and women would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. However, after our interview, a White House official told us that U.S. policy on Taiwan has not changed. https://t.co/ANg54LifSH pic.twitter.com/V5qjoqF36T