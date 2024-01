Les Etats-Unis envisagent de déployer des drones militaires au Bénin

- Publicité-

Washington a l’intention de déployer des drones militaires sur les côtes ouest-africaines, dont le Bénin, pour lutter éfficacement contre le terrorisme qui s’étend dans la région. L’information émane de « Le journal Wall Street ».

Selon l’agence de presse italienne « agenzianova », les Etats-Unis ont entamé des négociations préliminaires pour faire fonctionner des drones de reconnaissance non armés sur des bases aériennes au Ghana, en Côte d’Ivoire et au Bénin, pays bordant l’océan Atlantique et qui restent relativement stables et prospères, bien que menacés, avec le Togo, par les groupes terroristes avançant vers le sud en provenance du Mali, du Burkina Faso et du Niger.

Ces drones, selon le média, « permettraient aux forces américaines d’effectuer une surveillance aérienne le long de la côte et de fournir des conseils tactiques aux troupes locales lors des opérations de combat, note le même média« .

Les Etats-Unis sont depuis engagés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Washington fourni notamment de renseignement aux côtés de Paris qui a pris le devant de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, avant de se voir jetée au dehors par les nouvelles autorités du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Parallèlement, les forces spéciales américaines donnent des formations à l’armée béninoise pour mieux faire face à l’insécurité.