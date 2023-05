Les États-Unis au bord du défaut de paiement : Joe Biden tente à nouveau de trouver un compromis

- Publicité-

Sans accord pour augmenter le plafond de leur dette, les États-Unis pourraient se retrouver en défaut de paiement dès le 1er juin, et faire courir le risque d’une crise économique mondiale majeure. Et le président Joe Biden a écourté son séjour en Asie pour faire avancer les négociations avec l’opposition.

Joe Biden et le chef républicain Kevin McCarthy doivent se rencontrer en personne lundi 22 mai 2023 afin de poursuivre leurs âpres négociations sur le relèvement du plafond de la dette américaine. Le contraste ne pourrait être plus fort entre les messages d’unité scandés lors du sommet du G7, au Japon, dont le président américain revient tout juste, et les tensions qu’il trouve à son retour.

L’objectif pour les deux hommes est de trouver un accord sur le plafond de la dette avant le 1er juin, date à laquelle les États-Unis pourraient entrer en défaut de paiement. Le pays n’a jamais dans une telle situation, mis à part en 1979, quand, à cause d’une erreur administrative, il a été quelques jours en défaut de paiement.

- Publicité-

Selon les médias américains, la discussion tenue dimanche entre les deux hommes a été « productive ». Alors que les négociations s’étaient jusque-là révélées infructueuses, les deux camps ont repris langue à la suite de cet échange. « L’Amérique n’a jamais fait défaut sur ses dettes. Et ce ne sera jamais le cas », a martelé Joe Biden.

Différends autour des dépenses fédérales

Les démocrates et les républicains s’opposent sur les conditions d’un abaissement de la dette, estimée à près de 30 milliards de dollars, soit 27,5 milliards d’euros. Pour les démocrates, la réduction des dépenses ne doit pas altérer l’objectif de taxer davantage les plus riches et les entreprises. Des mesures que balaient les républicains.

Le président américain a déjà prévenu qu’il s’opposerait à un accord « qui protège des milliards de subventions pour les grandes sociétés pétrolières tout en mettant en danger les soins de santé de 21 milliards d’Américains ». Le chef républicain de la Chambre a lui rappelé que « Washington ne peut pas continuer à dépenser de l’argent que nous n’avons pas ».

- Publicité-

Big-bang économique et social ?

Si les deux partis ne sortent pas de cette impasse, la première puissance économique mondiale plongerait dans une situation chaotique. Les bons du Trésor américains, possédés par de nombreux investisseurs dans le monde, pourraient ne plus être soldés. Le gouvernement ne serait plus en mesure de payer certains fonctionnaires, ni les retraites des anciens combattants.