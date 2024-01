« Les erreurs font partie de l’apprentissage », Onana sur son premier bilan à Man United

-Publicité-

Dans une interview accordée à Sky Italia, André Onana pense que sa première moitié de saison médiocre à Manchester United fait partie de son apprentissage chez les Red Devils et promet revenir plus fort cette année.

Avec déjà plus de 40 buts encaissés dans les cages mancuniennes, André Onana ne connaît pas la meilleure saison de sa carrière en Premier League. Durement critiqué, le gardien de but camerounais est même annoncé sur le départ alors qu’il se murmure l’arrivée d’un nouveau portier pour concurrencer le Lion Indomptables.

Interrogé sur ce bilan minable sous les couleurs mancuniennes, le natif de Nkol Ngok tient à rappeler sa saison 2022-2023 exceptionnelle à l’Inter Milan, avec les Nerazzurri qui ont atteint la finale de la Ligue des champions.

« Les erreurs font partie de l’apprentissage, nous savons que les gens attendent beaucoup de moi et c’est pourquoi ils me critiquent tant. Mais pour moi, ce n’est pas un problème, j’y suis habitué. La même chose s’est produite à l’Inter. Au début, ils m’ont critiqué, mais regardez comment ça s’est terminé… Maintenant, c’est l’amour éternel avec les Nerazzurri. Manchester United est un club encore plus grand et les attentes sont également plus grandes, mais je suis sûr qu’en faisant de mieux en mieux, à partir de maintenant, nous sourirons ensemble comme cela s’est passé avec l’Inter« , a déclaré le Camerounais au micro de Sky Italia.

« Peu de gens croyaient en nous, mais nous avons montré ce dont nous étions capables. Maintenant, à United, j’ai mon avenir entre les mains, nous devons juste nous relever et je suis sûr que nous le ferons. C’est pour cela que je dis que la vie est faite de moments et que, pour le meilleur ou pour le pire, ils sont toujours temporaires », a-t-il ajouté. Après 20 journées de Premier League, Manchester United est huitième au classement avec 31 points, à 14 longueurs du leader Liverpool.