«Les équipes n’ont plus peur de la Côte d’Ivoire », le constat de Nicolas Pépé avant la CAN

Alors que la Côte d’Ivoire abrite la 34è édition de la Coupe d’Afrique des nations qui s’ouvre en janvier prochain, Nicolas Pépé estime que les Eléphants ne sont pas les favoris pour le sacre suprême.

S’il a longtemps été considéré comme un géant du continent, la Côte d’ivoire ne fait désormais plus peur. Vainqueurs de la CAN 2015, les Ivoiriens courent depuis vers leur troisième sacre de leur histoire. Pire, la Selefanto n’a plus atteint le dernier carré depuis près d’une décennies. La faute notamment à leur manque d’esprit d’équipe. Un constat partagé par Nicolas Pépé qui estime que son équipe ne repose que sur des individualités. De passage sur Colinterview, l’attaquant d’Arsenal ne voit pas les siens aller loin à la CAN 2023 (reportée à 2024) qu’ils organisent sans un groupe uni, solidaire sur le terrain.

« Aujourd’hui, quand les équipes jouent la Côte d’Ivoire, elles disent ‘on peut les battre, parce qu’ils n’ont pas de cohésion’. Et moi je trouve que c’est vers cette transition-là qu’on doit migrer, c’est-à-dire qu’il faut qu’on soit une équipe. Ça commence à venir », a admis l’ancien joueur de Lille. « On a toujours eu des joueurs de foot mais aucune cohésion. (…) Les équipes adverses sont en parfaite osmose. Leurs joueurs sont solidaires sur le terrain et se battent les uns pour les autres. Alors qu’en Côte d’Ivoire, on n’a plus cette team de frères. C’est ce qu’on essaie de faire », a-t-il poursuivi.

Le joueur passé par Angers SCO a par ailleurs pointé le manque de régularité de la sélection ivoirienne. « La CAN [2023] qui va arriver, c’est chez nous. Et pourtant, nous ne sommes pas cités parmi les favoris. (…) Malgré les joueurs qu’on a. Pourquoi ? Parce qu’on ne confirme pas. (…) L’Algérie a gagné la CAN récemment (en 2019, ndlr) mais ils ont confirmé après en enchaînant contre les petites équipes. Ils ont fait une série de 35 matches sans défaite. Mais nous, on remporte deux matchs et on perd juste après. (…) On fait match nul contre une équipe qu’on est censés battre. C’est pour ça que les équipes n’ont plus peur de la Côte d’Ivoire », a-t-il expliqué.

Lors de la CAN 2022 au Cameroun, la Côte d’ivoire avait été éliminée en huitième de finale, battue par l’Egypte aux tirs au but (0-0,5-4 tab). Pour cette prochaine Coupe d’Afrique au pays, il faudra faire mieux pour ne pas également sortir prématurément.

