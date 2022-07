«Les entraîneurs, l’équipe, mon poste … », Paul Pogba crache dans la soupe de Manchester United

Devenu le nouveau 10 de la Juventus de Turin, Paul Paul Pogba n’a pas raté son ancien club. En pleine conférence de presse, le footballeur a mis à nu les facteurs qui ternissent Manchester United où il a passé six ans.

Paul Pogba n’en peut plus de garder le silence sur les tares de Manchester United. C’est pourquoi lors d’une sortie médiatique, il a dénoncé un ensemble de situations incluant notamment les changements intempestifs d’entraineurs qui a joué sur ses performances dans son ancien club. En effet, après six ans passé à Manchester United, le milieu de terrain français avait perdu ses repères dans les systèmes de jeu des entraineurs de Manchester United.

«Je veux jouer à mon poste. Quand une équipe change d’entraîneur chaque année, c’est difficile de s’y retrouver. Ensuite, j’ai eu des blessures et je n’avais pas le rythme que j’avais avant. Je n’avais plus le même rythme que quand je jouais 90 minutes à chaque match. Il y avait plusieurs facteurs, les entraîneurs, l’équipe, mon poste. Tout cela m’a un peu bloqué. Mais maintenant, je suis un autre Pogba et j’espère que je n’aurai plus de blessures», a dénoncé Paul Pogba comme pour justifier ses faibles performances à Manchester United.

Toutefois, Paul Pogba reconnait avoir appris à se former et se forger davantage au sein du club. « Je suis content de tous mes choix. La vie est ainsi, parfois ça ne se passe pas comme on le voudrait. Mais je suis content de ces années à Manchester. J’ai grandi, j’ai appris, je suis devenu un homme. Ce n’était pas une erreur. Je suis satisfait », soutient le milieu de terrain français qui ne regrette pas cette expérience.