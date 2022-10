Les Émirats arabes unis interdisent les visas de 30 jours à 20 pays africains dont le Bénin

Les autorités des Émirats arabes unis (EAU) ont annoncé une interdiction de visa pour les Béninois et 20 autres nationalités souhaitant se rendre à Dubaï, avec effet immédiat.

Les Émirats arabes unis ont décrété unilatéralement une interdiction générale de visa pour tous les citoyens du Bénin et 20 autres pays africains, selon des rapports. « Nous vous informons que nous n’afficherons pas les demandes de visa à 30 jours pour ces nationalités à compter d’aujourd’hui, 18 octobre 2022 », selon un rapport qui cite un avis des autorités émiraties aux agences de voyage de Dubaï et des pays concernés.

Les pays concernés par l’interdiction de visa sont le Ghana, la Sierra Leone, le Soudan, le Cameroun, le Nigeria, le Liberia, le Burundi, la République de Guinée, la Gambie, le Togo, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Congo, le Rwanda, le Burkina Faso, la Guinée Bissau et les Comores. La République dominicaine est la seule nation non africaine sur la liste, et la raison pour laquelle les citoyens de ce pays ont été interdits n’est pas claire.

Un conflit diplomatique avec le Nigéria

Peoples Gazette, un journal en ligne nigérian basé à Abuja, a rapporté qu’au Nigéria, deux agences de voyage ont confirmé que leurs clients détenteurs de visas ont été interdits de voyage. De plus, rapporte le média, les nouvelles demandes de visas ont été rejetées sans remboursement de frais.

Selon le média nigérian, les autorités des EAU ont affirmé à plusieurs reprises que les Nigérians et d’autres Africains constituaient des menaces pour la sécurité dans leur pays. Certains Nigérians ont été arrêtés pour leur implication dans l’occultisme et le vol dans le pays, et les taux d’homicide seraient également élevés et liés aux Nigérians et aux Camerounais.