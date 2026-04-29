Les Émirats arabes unis annoncent leur retrait de l’OPEP à compter du 1er mai 2026

Les Émirats arabes unis ont annoncé qu’ils quitteront l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) à compter du 1er mai 2026, une décision inattendue intervenant au cœur d’une crise régionale et d’un marché pétrolier déjà sous forte tension. Le retrait d’Abu Dhabi survient alors que les perturbations liées aux hostilités dans le Golfe et les répercussions sur les routes maritimes pèsent sur l’approvisionnement mondial et maintiennent les cours du brut à des niveaux élevés.

Le mouvement modifie l’équilibre au sein du cartel et alimente les interrogations sur la capacité de l’OPEP à coordonner les volumes d’extraction dans un contexte de rivalités géopolitiques croissantes. Les responsables émiratis justifient ce choix par la nécessité d’une plus grande autonomie pour ajuster leur production face à une volatilité accrue et à des besoins nationaux d’investissement dans la montée en puissance des capacités.

Sur les marchés, la décision est intervenue alors que le Brent s’échangeait au-dessus de 100 dollars le baril, soutenu par des inquiétudes sur l’offre. Des maisons de négoce estiment que près d’un milliard de barils pourraient être durablement hors circuit en raison des interruptions et des délais attendus pour reconstituer les stocks stratégiques, un déficit qui, selon plusieurs analystes, ne se comblera pas immédiatement.

Motivations, tensions intra-golfe et capacités d’extraction

Le ministre émirati de l’Énergie a présenté le départ comme une réponse aux conditions actuelles du marché et à une volonté d’adapter librement la stratégie nationale. Abu Dhabi reproche depuis plusieurs années à d’autres membres, en particulier l’Arabie saoudite, d’imposer des plafonds de production contraires à ses objectifs d’expansion industrielle et d’exploitation.

Avant la série de perturbations, les Émirats représentaient environ 12 % de la production de l’OPEP, se plaçant comme l’un des principaux producteurs du cartel. Les données rapportées indiquaient une production de l’ordre de 3,6 millions de barils par jour début 2026, un niveau supérieur au quota officiel attribué par l’alliance OPEP+.

La guerre régionale a toutefois provoqué un effondrement temporaire de la production émiratie, évalué à près de 40 % en mars pour cause de contraintes logistiques et de sécurité. ADNOC, la compagnie nationale, revendique une capacité de production pouvant atteindre 4,85 millions de barils par jour et un objectif de 5 millions à moyen terme, tandis que l’Agence internationale de l’énergie estimait des capacités inutilisées supplémentaires proches de 660 000 b/j.

Depuis 2018, plusieurs pays ont quitté l’organisation — Qatar, Équateur, Angola — affaiblissant progressivement la force collective du cartel. Certains observateurs notent enfin que la décision d’Abu Dhabi est perçue comme favorable aux critiques américaines de la politique de plafonnement de l’offre, dont le président Donald Trump s’est fait l’écho, alors même que les exportations régionales restent perturbées par le conflit iranien.