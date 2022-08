« Les cantines scolaires seront ouvertes, dès le 1er jour de la rentrée », Wilfried Houngbédji

L’une des réalisations dont le gouvernement de la rupture ne cache pas sa fierté est l’amélioration du projet « Cantine Scolaire ». La question a été abordée le lundi 08 Août 2022 par le secrétaire général adjoint et porte parole du gouvernement, Léandre Wilfried Houngbédji.

Le projet cantine scolaire qui connait sous le président Patrice Talon des extensions et une gestion beaucoup plus rigoureuse a encore de beaux jours devant lui. La question a été à l’ordre du jour ce lundi 08 Août dans les locaux de la station régionale de l’Ortb à Parakou lors d’une conférence de presse du porte parole du gouvernement.

Dans son exposé, le secrétaire général adjoint et porte parole du gouvernement a annoncé que ces cantines scolaires seront ouvertes dès le premier jour de la rentrée scolaire annoncée pour la seconde quinzaine du mois de Septembre dans l’enseignement primaire.

Des déclarations à quelques semaines de la réouverture des salles de classe, qui ne peuvent que rassurer les acteurs du système scolaire au regard de l’impact positif de ce projet cantine scolaire sur la productivité des apprenants et sur leur maintien dans le cursus scolaire.

Relancée en 2018 par le gouvernement du président Patrice Talon avec 27,2 milliards de francs CFA pour la période 2017-2022, au profit de 351 109 écoliers des douze départements du pays et répartis entre 1 579 écoles publiques, le régime de la rupture accorde beaucoup d’intérêt à ce projet.

Une loi annoncée pour le financement de la cantine scolaire…

Après la mise sur pieds d’un programme national d’alimentation scolaire intégré (PNASI) pour faire face à la malnutrition et la sous-alimentation à l’école, une des causes principales de la déperdition scolaire et de la non scolarisation, le gouvernement projette la pérennisation du programme par la prise d’une loi sur le financement des cantines scolaires.

Pour ce faire, le programme d’action du gouvernement pour la période 2021-2026 a prévu au titre des réformes dans ce sous secteur de l’enseignement, de prendre une loi sur le financement de la cantine scolaire.

Ce projet de loi en gestation permettra non seulement de pérenniser cette initiative du gouvernement mais également de l’étendre à toutes les écoles primaires du Bénin. Le but visé à terme est l’atteinte de l’Objectif de développement durable (ODD) 2 relatif à la »faim zéro ».

Ainsi, selon un récent communiqué du ministère de l’enseignement maternel et primaire faisant le point de la mise en œuvre du programme, 4 programmes de cantines scolaires sont aujourd’hui en cours, auxquels bénéficient 36% des écoles primaires publiques et 30% des écoliers.

« Sur les 7 360 écoles primaires publiques, 2 640 bénéficient de cantines scolaires soit : 1579 cantines appuyées par le gouvernement, 297 cantines soutenues par le Partenariat mondial pour l’éducation (PME), 620 cantines appuyées par le Programme alimentaire mondial (PAM) et 144 cantines appuyées par l’organisation Catholic relief services (CRS)« , avait présenté le ministre pour faire le point de la situation.