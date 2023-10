Les avocats de Didi B menacent de porter plainte contre Observateur

- Publicité-

Les avocats de l’artiste Didi B ont réagi aux récents commentaires de l’humoriste Observateur concernant le couple Bassa formé par Didi B et Saraï d’Hologne. Dans un communiqué, le cabinet juridique a annoncé son intention de poursuivre en justice pour obtenir une compensation équitable pour les préjudices subis par leur client.

L’affaire impliquant Didi B et Observateur semble se diriger vers une résolution judiciaire, comme l’ont laissé entendre les avocats de Didi B dans leur déclaration publique ce vendredi. L’agence Repatagency, qui représente les intérêts de l’artiste Didi B, a exprimé son indignation face aux propos diffusés par Monsieur Florent Amany, connu sous le nom d’Observateur Ebene, sur sa page Facebook.

Selon Me Christine Aubert-Maguero et Me Tania Shembo, une analyse approfondie des publications écrites, des photographies, des propos et des vidéos visant l’artiste Didi B et son épouse est actuellement en cours. « Les avocats de l’artiste, Me Christine Aubert-Maguero et Me Tania Shembo se réservent le droit d’engager toute action judiciaire appropriée afin d’obtenir juste réparation des préjudices subis et la sanction de leur auteur », peut-on lire dans le communiqué.

Faut-il le rappeler, l’humoriste Observateur s’en est pris mercredi au couple Didi B et Saraï d’Hologne, leur reprochant de ne pas encore avoir eu d’enfant un an après leur mariage. Devenue virale sur la toile, la vidéo a suscité de nombreuses réactions y compris celles des personnes concernées. Didi B a répondu en promettant de faire regretter à Observateur ses paroles.

A sa suite, sa femme Saraï d’Hologne a aussi levé la voix pour répondre à l’humoriste. « Je savais que devenir une personnalité comportait également son lot de négativité. Critiques, insultes et méchanceté gratuites mais je pensais quand même qu’il y avait des sujets sensibles , que par respect vous auriez quand même des limites (…) Ce soir je suis dégoûté. Manquer de respect aux gens gratuitement comme ça à propos de sujets qui ne vous concernent pas. (…) Ce soir mes sentiments sont mitigés entre dégoût ,colère et surtout tristesse », écrit-elle.