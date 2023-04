«L’équipe de France c’est le Graal», Sacha Boey recale le Cameroun et s’accroche à un rêve

Malgré une équipe de France truffée de jeunes talents où il est plus facile de faire passer un dromadaire dans le trou d’une aiguille que d’être sélectionné chez les Bleus, Sacha Boey préfère s’accrocher à ce rêve que de choisir le Cameroun où une voie royale lui est tracée.

Encore un qui a décidé de suivre le même destin que Boubacar Kamara, Colin Dagba et consorts? En tout cas, Sacha Boey ne sera pas du prochain rassemblement des Lions Indomptables pour les éliminatoires de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire. Longtemps courtisé par le Cameroun, le pays de ses parents, le joueur de 22 ans ne rêve que de porter le maillot de l’équipe de France.

Formé à Rennes, le jeune latéral droit cartonne à Galatasaray où il fait le bonheur du club turc. Ses bonnes performances rapprochent inexorablement Galatasaray du titre de champion. De quoi pousser ses dirigeants à le conserver au delà de 2025 où s’achèvera son contrat.

Boey déclare sa flamme à l’équipe de France

Mais l’ancien Dijonnais garde aussi un autre objectif en tête : être un international français. Dans une interview relayée par Transfertmarkt, le natif de Montreuil a clairement déclaré sa flamme à la sélection tricolore. « L’équipe de France, c’est le Graal, pour n’importe quel joueur. Mais je reste concentré sur mon club. Parce que si je me focalise sur les Bleus, ça risque de me freiner à un moment donné. Je vais être frustré si ça ne vient pas. Donc je préfère que tout se passe bien avec mon club. Et si je suis appelé un jour, même avec les Espoirs, ce sera une bonne surprise« .

Une sortie qui enterre définitivement les espoirs du sélectionneur camerounais, Rigobert Song, d’enrôler le défenseur. « J’ai mangé avec le sélectionneur (Rigobert Song), ça s’est bien passé. Je suis binational. Il faut savoir que c’est dur de faire un choix, j’ai l’avenir devant moi. Le Cameroun, c’est aussi mon pays, mais je n’y suis jamais allé. Il faudrait que je le découvre d’abord un peu, ressentir une attache. On verra. En tout cas, je vais tout faire pour être bon à mon poste pour pouvoir postuler à ce qui se fait de mieux« , déclarait-il à l’Equipe.

