Leonor d’Espagne : son parrain et sa marraine choisis selon la tradition

Depuis son enfance, Leonor est préparée à assumer la fonction royale qui l’attend. Letizia et le roi Felipe VI ont choisi des parrains précis pour elle : ses grands-parents maternels, Juan Carlos et la reine Sophie, lors de son baptême au palais de la Zarzuela le 14 janvier 2006.

L’ancien souverain, qui a régné près de quarante ans, est aujourd’hui privé de prérogatives et éloigné de sa famille, ce qui a distendu sa relation avec sa petite-fille. Dans une interview accordée en novembre au Point, Juan Carlos s’est exprimé sur leurs liens et a indiqué les recommandations qu’il souhaiterait lui adresser : qu’elle fasse preuve d’assurance, qu’elle remplisse ses obligations avec bienveillance et qu’elle veille au respect de la Constitution espagnole.

Selon des confidences relayées en 2022 par la biographe Laurence Debray à Gala.fr, Juan Carlos ne peut rien transmettre à Leonor et les relations sont rompues, comme avec son fils. Debray y évoquait une rupture à la fois institutionnelle et personnelle, liée à la décision de Felipe VI de marquer symboliquement une distance avec son père pour préserver la réputation de la couronne, et à une coupure des liens personnels.

Un premier diadème que la princesse n’a pas encore arboré en public

Parmi les signes codifiés de la monarchie figure le premier port d’un diadème, étape souvent associée à la majorité ou au mariage pour les femmes royales. Des publications spécialisées rappellent que certaines princesses portent un diadème dès leurs 18 ans, tandis que d’autres le reçoivent pour leurs noces sous forme de prêt d’une pièce historique de la collection familiale.