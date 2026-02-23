Léo participera finalement à la tournée Star Academy, les internautes en colère

Lowey (anciennement Léo) , éliminé de la Star Academy avant la sélection des neuf élèves retenus pour la tournée, a annoncé le 23 février 2026 qu’il assurera malgré tout des premières parties sur 28 dates de la tournée, dont trois concerts à Bruxelles, provoquant une vive réaction d’indignation sur les réseaux sociaux.

Lowey (anciennement Léo), éliminé de la Star Academy avant la sélection des neuf élèves retenus pour la tournée, a annoncé le 23 février 2026 qu’il assurera malgré tout des premières parties sur 28 dates de la tournée, dont trois concerts à Bruxelles, provoquant une vive réaction d’indignation sur les réseaux sociaux.

La nouvelle, relayée par l’artiste sur ses comptes officiels, précise que Lowey interviendra en tant qu’artiste indépendant pour certaines étapes du spectacle collectif. Le choix surprend une partie des téléspectateurs et d’anciens candidats, qui estiment que la logique de la tournée — centrée sur les élèves choisis à l’issue de l’émission — est remise en cause.

Selon l’annonce publiée par Lowey lundi 23 février 2026, il sera présent sur 28 dates de la tournée Star Academy. Le calendrier partagé mentionne explicitement trois concerts programmés à Bruxelles parmi ces rendez‑vous.

Réactions et coulisses : colère en ligne et préparation des élèves

La désapprobation a rapidement éclaté sur les plateformes sociales. De nombreux internautes contestent le principe selon lequel un candidat éliminé bénéficierait d’autant de prestations, au détriment selon eux d’anciens élèves ayant sorti des projets musicaux mais obtenu moins d’opportunités de scène. Plusieurs messages publiés sur Twitter et repris par différents comptes expriment notamment : « C’est honteux autant de dates pour un élève de la même promo. Des anciens des promos 2024 et 2023 ont fait des EP et n’ont toujours fait aucune dates. »

D’autres commentaires postés par des internautes dénoncent un traitement inéquitable des téléspectateurs et remettent en cause la légalité ou la transparence de la décision : « C’est tellement chier à la gueule de tous les téléspectateurs qui ont voté au prime tournée. Je ne sais même pas comment ça peut être légal ». Des critiques ciblent également les qualités artistiques de Lowey, certains estimant que son succès récent ne suffit pas à légitimer une présence répétée en première partie.

À ce stade, la production de la Star Academy n’a pas publié de communiqué pour expliquer le mode de sélection des artistes invités en ouverture des concerts ni pour commenter l’intégration de Lowey au dispositif de la tournée.

Parallèlement, des contenus partagés par les élèves retenus témoignent des préparatifs intensifs en vue du départ de la tournée. La finaliste Léa, originaire de Bienne, publie régulièrement des vlogs montrant les répétitions : entraînements de chant et de danse encadrés par Jonathan Jenvrin, rythme de travail soutenu et fatigue exprimée par les participants. Selon ces publications, les neuf élèves qui monteront sur scène ont entamé des sessions de préparation exigeantes avant le lancement officiel de la tournée.