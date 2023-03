L’entraîneur du Sénégal U20 Malick Daf en veut plus après la qualification en demi-finales

L’entraîneur sénégalais Malick Daf a déclaré qu’atteindre les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations U-20 était l’objectif de son équipe, mais il en veut plus.

Les Lions de la Teranga ont battu les Guépards du Bénin 1 à 0 au stade international du Caire jeudi après-midi pour se qualifier pour les demi-finales de la CAN U20, synonyme de qualification pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA en Indonésie.

Le Sénégal disputera sa quatrième phase finale d’un Mondial junior après ses participations à la compétition en 2015, 2017 et 2019. « Nous avons affronté une équipe solide qui a essayé de nous mettre sous la vitesse de ses joueurs mais nous avons changé notre plan pour les vaincre« , a déclaré l’entraîneur Malick Daf.

« Nous avons atteint le premier et principal objectif du tournoi qui était de nous qualifier pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, mais nous avons un autre objectif qui est de gagner le tournoi« , a-t-il ajouté.

L’ancien entraîneur U-17 sénégalais n’a pas tardé à se concentrer sur les demi-finales qui, selon lui, sont cruciales. « Le prochain match est toujours le match le plus important, a souligné Daf. « Peu importe qui nous affronterons en demi-finale. Les deux équipes sont très fortes et elles ont tout notre respect et notre appréciation ». Les Sénégalais affronteront en demi-finale, le vainqueur du quart de finale entre la Tunisie et le Congo, prévu ce vendredi (18 h GMT+1).