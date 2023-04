Lens: le groupe lensois pour le choc contre le PSG

Lens affronte le PSG ce samedi, à l’occasion de la 31è journée de Ligue 1. Le groupe lensois pour ce choc est tombé.

La Ligue 1 est à l’honneur ce samedi avec un choc entre le PSG et Lens. Un duel au sommet entre le leader et son dauphin. Auteurs d’un parcours remarquable cette saison, sans doute le meilleur de leur histoire, les Lensois restent sur une série de quatre victoires consécutives. Tombeurs des Parisiens (3-1) à l’aller, les Sang et Or ambitionnent de rééditer l’exploit demain soir au Parc des Princes.

Et pour atteindre cet objectif, l’entraîneur lensois, Franck Haise, peut compter sur ses cadres. Le technicien français va cependant faire sans plusieurs de ses joueurs. Annoncé comme possiblement dans le groupe, Julien Le Cardinal et Adam Buksa sont finalement absents. C’est également le cas de Wesley Said (quadriceps). Jimmy Cabot et Wuilker Fariñez sont eux forfaits jusqu’à la fin de la saison. Ismaël Boura effectue lui son retour.

Le groupe lensois pour défier le PSG

Gardiens (2) : Samba, Leca

