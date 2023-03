« L’enfant du pays s’est retrouvé », Marie-Elise Gbèdo après ses retrouvailles avec Rabby Slo

En prélude au concert de Rabby Slo qui se tiendra le samedi 11 mars 2023, l’artiste a rendu visite à Maître Marie-Elise Gbèdo. Une occasion choisie par l’avocate et femme politique béninoise pour faire des confidences sur Rabby Slo et ses compétences il y a 20 ans en arrière.

Après 19 ans d’exil aux Etats-Unis où il était allé se chercher pour un avenir meilleur, Rabby Slo est de retour au Bénin. Pour relancer sa carrière musicale, l’artiste organise un concert diner de gala le samedi prochain à Majestic de Cadjèhoun. Mais avant le grand jour, l’artiste a entrepris une mini tournée pour rencontrer les artistes et personnalités qui l’ont connu en tant qu’artiste au Bénin.

Une visite qui a émue Marie Elise Gbèdo qui n’a pas pu s’empêcher de se rappeler des circonstances dans lesquelles Rabby Slo s’est envolé pour les USA. « Je l’ai connu dans les moments de ses premiers succès; il avait à peine la vingtaine et l’ambition de changer sa condition et de conquérir le monde grâce à sa voix. Il a suivi sa voie qui l’amènera loin de notre pays où son succès était presque devenu une menace pour lui », a exprimé l’avocate.

L’ancienne candidate à la présidentielle du Bénin a également raconté une petite anecdote sur le départ de Rabby Slo. « Quand il m’a annoncé qu’il quittait le pays, j’ai tenté de l’en dissuader, essayant de le convaincre qu’au top de son succès tout ne pouvait être que meilleur pour lui. Il était ferme dans sa décision et avait ses raisons, les mêmes qui font que de jeunes africains talentueux s’envolent vers un ailleurs meilleur à la recherche d’eux mêmes », a-t-elle expliqué.

Mais aujourd’hui, Marie ELise Gbèdo est contente de retrouver l’artiste. « Quelle était ma joie en le revoyant il y a quelques jours!!! Je suis heureuse de savoir que l’enfant du pays s’est retrouvé, est rentré parmi les siens et a encore plus de détermination. Je vous invite à le retrouver pour son concert privé ce samedi. J’ai déjà mon ticket, et vous? », a-t-elle ajouté.