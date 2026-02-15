Leipzig – Wolfsbourg (J22) : quelles chaînes et horaires de diffusion

La Red Bull Arena accueillera la rencontre opposant Leipzig à Wolfsbourg, comptant pour la 22e journée du championnat allemand. Le coup d’envoi est fixé à 16h30 GMT, avec un public attendu pour un duel qui peut peser sur la course aux places européennes et le maintien.

Leipzig entame cette affiche avec l’objectif de renouer avec la victoire afin de reprendre la quatrième position du classement et réaffirmer sa place parmi les prétendants en haut du tableau. De son côté, Wolfsbourg joue un match décisif pour consolider sa situation et éviter de glisser vers la zone dangereuse.

Pour les supporters qui souhaitent suivre la partie en direct, plusieurs options de diffusion sont proposées, tant sur les bouquets télévisés que via des services de streaming. Les droits de diffusion couvrent un large spectre de chaînes internationales et locales.

Diffusion et chaînes